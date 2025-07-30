【1人5点まで！】ファン大歓喜の「東京ばな奈」ショルダーバッグ、収納ギミックのかわいさが大暴走している！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東京ばな奈の日キービジュアル

　突然ですが、8月7日は何の日かご存知ですか？　日本記念日協会によると、8月7日は「話す日」「花やしきの日」「バナナの日」などいろいろな記念日が制定されています。が！　実はこの日、「東京ばな奈の日」でもあるんです！

　8月7日「東京ばな奈の日」を記念して、東京ばな奈グッズを販売します。

　なかでも筆者激推しなのがオリジナルの「ショルダーバッグ」！　「東京ばな奈」1箱がすっぽり入るサイズの黒いショルダーバッグなんですが、折りたたんで小さく収納することもでき、たたむと東京ばな奈の形に！　この収納ギミックが秀逸で超かわいいんです！

　また3,000円以上購入すると東京ばな奈が1個入るサイズ感の「東京ばな奈 巾着」もプレゼント。1個っていうところが遊び心たっぷりでいい感じ！

東京ばな奈のオリジナルグッズが登場

　8月7日（木）から、「東京ばな奈の日」を記念して東京ばな奈グッズの販売がスタートします。

東京ばな奈の日「東京ばな奈の日 2025 ショルダーバッグセット」

東京ばな奈の日 2025 ショルダーバッグセット
内容：東京ばな奈「見ぃつけたっ」8個入、東京ばな奈 ショルダーバッグ
価格：￥3,650（税込）
販売期間：2025年8月7日(木)～なくなり次第終了
※直営店舗ではおひとり様5点まで

　「東京ばな奈」1箱がすっぽり入るサイズのショルダーバッグ。黒を基調とした普段使いしやすいデザインに、東京ばな奈カラーのドローコードが映えます。ポケットを裏返すとコンパクトになり、東京ばな奈型に収納可能。かわいー！

東京ばな奈の日「東京ばな奈の日 2025 ショルダーバッグセット」

「東京ばな奈 巾着」プレゼント
内容：対象店舗にて税込3,000円以上お買上げのお客様に『東京ばな奈 巾着』を1枚プレゼント
配布開始日：2025年8月7日(木)～なくなり次第終了 ※全店合計7000個

東京ばな奈の日「東京ばな奈 巾着」プレゼントキャンペーン

　「東京ばな奈」がぴったり1個おさまるサイズです。巾着裏面の表示も要チェック。

東京ばな奈　東京駅　HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店【催事】
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
　　　JR東京駅1F改札内 中央通路（6・7番線の間）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

>東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

