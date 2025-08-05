香ばしソースが食欲そそる！　ソースを愛する人のためのグルメフェア

多様なグルメが揃う「グランスタ東京」。8月18日（月）からは、ソースグルメが多数登場するフェアが開催されます。バテがちな夏も、香ばしい香りのソースには食欲がそそられそう！

グランスタ東京にソースグルメが大集合

東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」では、8月18日（月）から9月12日（金）の期間、「SAUCE！SAUCE！SAUCE！」フェアを初開催します。

ぶた串カツ

価格：1個 ￥432（テイクアウト・税込）、￥440（イートイン・税込）

店舗：Curly's Croissant TOKYO BAKE STAND（グランスタ東京／B1改札内 スクエア ゼロエリア）

※数量限定：1日30個

お祭り気分にピッタリな「串カツ」を、何重にも重ねた層が美しいバリバリ食感のパンスイスと組み合わせて、“進化系串カツ”にアレンジ！ 豚ロースと玉ねぎをクロワッサン生地で包み、上からまろやかな甘味と酸味が効いたソースをかけてジューシーに仕上げています。

ソース香る鯖カツプレッツェルバーガー

価格：1個 ￥756（税込）

店舗：若廣TOKYO（グランスタ東京／B1改札内 スクエア ゼロエリア）

福井県若狭の名物「焼き鯖すし」でお馴染みのショップより、プレッツェルバーガー第2弾が登場！ フルーティーな甘みとスパイスの香りが広がる味わいが特長の特製ソースで味付けしたボリューミーで脂ののった鯖カツと、タルタルソースは相性抜群。香ばしく塩気のあるプレッツェルバンズでやさしく挟んでいます。

実山椒薫る自家製ソースチキンカツ丼

価格：1折 ￥1,188（税込）

店舗：えさきのおべんとう（グランスタ東京／B1改札内 スクエア ゼロエリア）

※数量限定：1日30折

チキンカツに、砂糖は使わずに仕上げた自家製ウスターソースをたっぷりとかけ、さらに爽やかでピリッとした辛みが特徴の実山椒をあしらい、薫り豊かに仕上げました。化学調味料不使用、添加物不使用です。

このほかにも、グランスタ東京限定12商品を含むソースグルメが大集合。全制覇を目指したい！

「SAUCE！SAUCE！SAUCE！」フェア

開催場所：グランスタ東京

開催期間：8月18日（月）～9月12日（金）