D4エンタープライズは7月10日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第61弾タイトルとなる『EGGコンソール ザナックEX MSX2』を配信。価格は880円だ。

▼紹介動画

終結したはずのザナックの戦いは終わっていなかった!

活動を再開した有機知性体を鎮圧すべく、再びザナックは飛び立つ

1986年に発売された『ZANAC EX』は、縦スクロールのSFシューティングゲーム。ストーリー的にはMSX版『ZANAC』の後日譚という位置づけとなっており、プレイヤーは最新鋭AFX-6502“ザナック”を操作して有機知性体と戦う。

AFX-6502“ザナック”は、ショットと特殊武器を装備しており、戦闘中に登場する数字チップを取ることで特殊弾を切り替えたり、同じチップを連続して取れば特殊弾を強化したりできる。

特殊弾には、並んだ敵をまとめて倒せる貫通弾、8方向に飛ばせる全方位弾といったシューティングゲームではおなじみのものから、自機を守るバリアー、左右に高速移動する振動弾、自機の周りを高速回転する回転弾などバリエーションは豊富。

状況に応じて使い分けるもよし、得意な特殊弾を徹底的に強化して戦うもよし、あなたのプレイスタイルにあわせて楽しむことが可能だ

また本作を語る上で外せないのが“ALC(自動難易度調整機能)”。本作では、戦いの進め方によって敵の攻撃が激しさを増したり、逆に弱まったりする。例えば敵の要塞を破壊したり、偵察機を撃破できると敵の攻撃が弱まるという具合だ。

これにより毎回ゲームの展開が変わり、新鮮な感覚でゲームを楽しめる。

『EGGコンソール ザナックEX MSX2』は、アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンやラスボス戦、エンディングをすぐに楽しめる「シーンセレクト」に対応。また「ギャラリー」モードでは、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧できる。

【ゲーム情報】

タイトル:EGGコンソール ザナックEX MSX2

ジャンル:シューティングゲーム

配信:D4エンタープライズ

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

配信日:配信中(2025年7月10日)

価格:880円

IARC:7+(7才以上対象)

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.