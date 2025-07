MAGES.とスパイク・チュンソフトは7月28日、科学アドベンチャー「STEINS;GATE」において劇中の物語が始まる日を記念した「シュタゲの日セール」をSteamにて開催。科学アドベンチャーシリーズ関連9作品を、80%オフで購入できる非常にお得な内容となっている。期間は8月3日まで。

今年の10月で16周年を迎える「STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)」が 596円 、その正統続編である「STEINS;GATE 0(シュタインズ・ゲート ゼロ)」が 696円 、TVアニメ版の映像を使って再構成した「STEINS;GATE ELITE(シュタインズ・ゲート エリート)」が 1296円 、スピンオフ作品「STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん」が 596円 。つまり「シュタゲ」4作品すべて買っても 3184円 しかかからないというコト。なんということだ…エル・プサイ・コングルゥ。

また、シリーズ1作目にしてプレイヤーの心をぶっ刺しまくる「CHAOS;HEAD NOAH(カオスヘッド ノア)」が 660円 、謎が気になりすぎてプレイヤーの心を釘付けにする「CHAOS;CHILD(カオスチャイルド)」が 660円 、シリーズでも異色の明るい雰囲気で進行する「ROBOTICS;NOTES ELITE(ロボティクス・ノーツ エリート)」が 796円 、シリーズ作品がクロスオーバーする「ROBOTICS;NOTES DaSH(ロボティクス・ノーツ ダッシュ)」が 796円 と、関連作品も非常にお買い得。

そして、科学アドベンチャーシリーズを手掛ける志倉千代丸氏の最新作「ANONYMOUS;CODE(アノニマスコード)」が 1400円 で購入できる。作中のキャラとプレイヤーがメタ的につながるシステムが特徴で、自身の“選択”によって未来を変えたいという人にオススメできる。

Switch版などのセールでは40%オフ程度だったりするので、それと比べると非常にお買い得。これらの作品にまだ触れたことのない人は、ぜひこの機会に「科学アドベンチャーシリーズ」をプレイしてみてはいかがだろうか。

