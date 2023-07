MAGES.は7月25日、同社とニトロプラスが共同権利を持つIP『STEINS;GATE』(シュタインズ・ゲート)について、劇中の物語が始まる日である7月28日を「シュタゲの日」として制定し、一般社団法人日本記念日協会より記念日として認定されたことを発表した。

これを記念し、2023年7月28日より期間限定で『STEINS;GATE』をはじめとするモバイルアプリの記念セールを開始すると予告している。

『シュタインズ・ゲート』は2009年10月15日に発売された科学アドベンチャーシリーズの第2弾で、科学的な考察にもとづくタイムリープを主軸にした濃密なストーリーが描かれる作品。詳しくは下記を参照してほしい。

・STEINS;GATE作品紹介 ※2009年発売当時の情報が含まれています。

http://steinsgate.jp/sgflash.html

「シュタゲの日」認定記念!

モバイルサマーセールが7月28日より開催

7月28日が「シュタゲの日」として記念日認定されたことを記念して、iOSおよびAndroid用ゲームアプリが最大85%オフになる割引セールを、2023年7月28日~8月21日にかけて実施する。

世界中のユーザーに愛され、今年の10月には14周年を迎える『STEINS;GATE』シリーズをはじめ、31作品が対象となる。完全新作の制作が発表されているホラーADV『コープスパーティー』シリーズや、B-PROJECT初のコンシューマーゲームを移植した『B-PROJECT 流星*ファンタジア』など、多彩な作品がラインアップされている。

・MAGES. ダウンロードゲームカタログ

https://game.mages.co.jp/dl/

※モバイルアプリのセール価格リストは7月28日より反映されます。

セール対象タイトル

【iOS】

『STEINS;GATE』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『STEINS;GATE HD』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『STEINS;GATE KR(韓国語版)』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『STEINS;GATE HD KR(韓国語版)』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『STEINS;GATE (繁体版)』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『STEINS;GATE HD (繁体版)』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『STEINS;GATE EN(英語版)』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『STEINS;GATE HD EN(英語版)』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『STEINS;GATE CN (簡体版)』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『STEINS;GATE HD CN (簡体版)』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『STEINS;GATE ELITE』 3800円 → 1400円 (63%オフ)

『STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん』 2400円 → 500円 (79%オフ)

『STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん(韓国語版)』 2400円 → 500円 (79%オフ)

『STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム』 1900円 → 400円 (79%オフ)

『STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム(韓国語版)』 1900円 → 400円 (79%オフ)

『CHAOS;HEAD NOAH』 2400円 → 350円 (85%オフ)

『CHAOS;HEAD NOAH HD』 2400円 → 350円 (85%オフ)

『CHAOS;CHILD』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『メモリーズオフ6 〜T-wave〜』 1200円 → 250円 (79%オフ)

『メモリーズオフ6 〜T-wave〜(簡体版)』 1200円 → 250円 (79%オフ)

『メモリーズオフ6 Next Relation』 1500円 → 250円 (83%オフ)

『メモリーズオフ ゆびきりの記憶』 1500円 → 250円 (83%オフ)

『コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー』 1200円 → 300円 (75%オフ)

『Corpse Party(英語版)』 1200円 → 300円 (75%オフ)

『コープスパーティー BLOOD DRIVE』 1900円 → 350円 (82%オフ)

『Corpse Party BLOOD DRIVE EN(英語版)』 1900円 → 350円 (82%オフ)

『PSYCHO-PASS サイコパス 選択なき幸福』 1900円 → 350円 (82%オフ)

『幻想マネージュ』 3800円 → 2600円 (32%オフ)

『B-PROJECT 流星*ファンタジア』 4900円 → 3900円 (20%オフ)

【Android】

『STEINS;GATE』 2900円 → 600円 (79%オフ)

『B-PROJECT 流星*ファンタジア』 4900円 → 3900円 (20%オフ)

