コーエーテクモゲームスは7月22日、PlayStation Store/ニンテンドーeショップ/Microsoft Storeで配信中の同社のタイトルを、通常価格の最大85%オフで購入できる「コーエーテクモ Summer Sale」を開催中だと発表。

セール期間は、Microsoft Storeは2025年8月8日19時まで、PlayStation Store/ニンテンドーeショップは8月13日までとなる。

本セールでは、『真・三國無双 ORIGINS』『Winning Post 10 2025』が過去最大の割引率に。加えて、『ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~』『仁王 Complete Edition』『仁王2 Complete Edition』など多数の人気タイトルやダウンロードコンテンツがお買い得価格になっている。

以下では、セールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設ページを確認してほしい。

■実施期間

Microsoft Store:2025年7月17日5時~8月8日19時

PlayStation Store:2025年7月16日0時~8月13日23時59分

ニンテンドーeショップ:2025年7月22日0時~8月13日23時59分

※セール終了日順に表記しております。

※すべて日本時間となります。

■特設ページ

https://www.gamecity.ne.jp/sale/

<対象タイトル(一部)>

Winning Post 10 2025

※機種により価格・割引率が異なりますのでご注意ください。

PlayStation 4/Nintendo Switch

通常価格:9680円 ⇒ セール価格:7163円(26%オフ)

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012854

■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000087134?srsltid=AfmBOorayrTcIVTI8VNvpRtsx7MUArSs9hJXsHWSJb81jQvWNLG7nvG9

PlayStation 5

通常価格:1万780円 ⇒ セール価格:7977円(26%オフ)

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012854

真・三國無双 ORIGINS

Xbox Series X|S/PlayStation 5

●通常版

通常価格:9680円 ⇒ セール価格:7260円(25%オフ)

●Digital Deluxe

通常価格:1万2980円 ⇒ セール価格:9735円(25%オフ)

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA15972_00-DWORIGINSGAME000

■Microsoft Store

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/origins/9P5HJQNX53XJ/0010

ゼルダ無双 厄災の黙示録

Nintendo Switch

●本編

通常価格:7920円 ⇒ セール価格:5544円(30%オフ)

●+ エキスパンション・パス セット

通常価格:1万420円 ⇒ セール価格:7294円(30%オフ)

●エキスパンション・パス

通常価格:2500円 ⇒ セール価格:1750円(30%オフ)

■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000028021

Fate/Samurai Remnant

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

●本編

通常価格:9680円 ⇒ セール価格:4840円(50%オフ)

●Digital Deluxe

通常価格:1万7028円 ⇒ セール価格:8514円(50%オフ)

●Season Pass

通常価格:6600円 ⇒ セール価格:3300円(50%オフ)

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA07424_00-GAME000000000000

■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000051468.html

仁王 Remastered Complete Edition

PlayStation 5

通常価格:6380円 ⇒ セール価格:957円(85%オフ)

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA02464_00-NIOHCEPS50000000

仁王 Complete Edition

PlayStation 4

通常価格:6380円 ⇒ セール価格:957円(85%オフ)

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA02464_00-NIOHCEPS50000000

零 ~濡鴉ノ巫女~

Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

通常価格:5280円 ⇒ セール価格:3696円(30%オフ)

■Microsoft Store

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/FATAL-FRAME-Maiden-of-Black-Water/9PB9TL3M9T48

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA04337_00-APPFOCUS00000000

■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000042438.html

ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~

Xbox Series X|S/PlayStation 5

●通常版

通常価格:9680円 ⇒ セール価格:7260円(25%オフ)

●Digital Deluxe

通常価格:1万1110円 ⇒ セール価格:8332円(25%オフ)

●Digital Deluxe with Season Pass

通常価格:1万5620円 ⇒ セール価格:1万2496円(20%オフ)

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/concept/10012240

■Microsoft Store

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/xbox-series-xs/9n4fs4147vt1

PlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switch

●通常版

通常価格:8580円 ⇒ セール価格:6435円(25%オフ)

●Digital Deluxe

通常価格:1万10円 ⇒ セール価格:7507円(25%オフ)

●Digital Deluxe with Season Pass

通常価格:1万4520円 ⇒ セール価格:1万1616円(20%オフ)

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/concept/10012240

■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000085990.html

■Microsoft Store

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/xbox-one/9NFHN3JJDP7D/0010

アンジェリーク ルミナライズ

Nintendo Switch

通常価格:8580円 ⇒ セール価格:4290円(50%オフ) ■My Nintendo Store

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000032527

※そのほかのセールラインナップならびにセール対象機種につきましては、特設ページをご確認ください。

※セール価格は各ストア上で直接ご確認ください。

イラスト / 紗与イチ

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

© Nintendo © コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo

© TYPE-MOON/コーエーテクモゲームス All rights reserved. 制作協力 アニプレックス

©2014-2021 Nintendo / コーエーテクモゲームス