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イメージソング「DEPARTURES」2025年1月24日より配信決定！

PS5／XSX|S『SYNDUALITY EoA』通常版が本日配信！ローンチトレーラーも公開中

2025年01月23日 13時55分更新

文● ミヤザキ／ASCII

PS5／XSX|S『SYNDUALITY EoA』通常版が本日配信！ローンチトレーラーも公開中

　バンダイナムコエンターテインメントは1月23日、PlayStation 5／Xbox series X|S／PC（Steam）向けエクストラクションシューターゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』について、PlayStation 5とXbox series X|Sの通常版を配信開始した。価格は5940円。

※PC（Steam）通常版は2025年1月24日配信開始予定

　発売を記念して、ローンチトレーラーを公開。また「SYNDUALITY」シリーズのイメージソング「DEPARTURES」（歌：R×R）が明日の1月24日より配信を開始する。

▼ゲームの購入はこちら

https://synduality-ada.bn-ent.net/product/dlg.php

▼ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=s4ucIjDolG0

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「SYNDUALITY」シリーズのイメージソング「DEPARTURES」が明日2025年1月24日より配信開始！

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　「SYNDUALITY」シリーズのイメージソング「DEPARTURES」（歌：R×R）が2025年1月24日より配信開始。

「DEPARTURES」

作詞・作曲・編曲：R・O・Nさん
歌：R×R（ボーカル：Reo（ReoNa）さん／Rondo（R・O・N）さん）
楽曲はこちら：https://lnk.to/LZC-3005

公式Discordサーバー開設中！ ユーザー同士で情報交換しよう

PS5／XSX|S『SYNDUALITY EoA』通常版が本日配信！ローンチトレーラーも公開中

　『SYNDUALITY Echo of Ada』の公式Discordサーバーでは、公式からの最新情報の発信だけでなく、ユーザー同士でコミュニケーションが取れる攻略スレッドや雑談チャンネルが充実している。ぜひアクセスしてみよう。

▼Discordの参加はこちら

https://discord.gg/XwSJ9akKdJ

【ゲーム情報】

いよいよオープンネットワークテストが開催間近！『SYNDUALITY EoA』の新たな一面に迫るプレイレポート第2弾をお届け

タイトル：SYNDUALITY Echo of Ada（シンデュアリティ エコー オブ エイダ）
ジャンル：エクストラクションシューター
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
　パッケージ版：発売中（2025年1月16日）
　PS5／XSX|Sダウンロード版：配信中（2025年1月23日）
　Steamダウンロード版：2025年1月24日
アーリーアクセス：実施中（PS5／XSX|S 2025年1月16日／PC（Steam） 2025年1月17日）
価格：
　スタンダードエディション：5940円（ダウンロード版）
　デラックスエディション：7920円（パッケージ版／ダウンロード版）
　アルティメットエディション：1万1990円（ダウンロード版）
　デラックスエディション特装版：1万2540円（パッケージ版）
　デラックスエディション超特装版：2万3980円（パッケージ版）
※デラックスエディション以降はアーリーアクセス権を付属。
プレイ人数：1～12人（オンライン時）
CERO：C（15才以上対象）

©MAGUS ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
※©2024 Sony Interactive Entertainment LLC.“PlayStation Family Mark", “PlayStation”, “PS5 logo”,“PS5”, “PlayStation Shapes Logo” and "Play Has No Limits" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
※©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

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