バンダイナムコエンターテインメントは1月16日、《クレイドルコフィン》と呼ばれるメカに乗り、AIとともに戦うエクストラクションシューターゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』[PlayStation 5/Xbox series X|S/PC(Steam)]について、パッケージ版を発売し、アーリーアクセスを開始したと発表。

パッケージ版はアーリーアクセス権を付属したデラックスエディションや特装版などでの発売となり、先行して発売。ダウンロード専売のスタンダードエディションは2025年1月23日(Steam版は1月24日)に発売となる。価格などは下記のゲーム情報を確認してほしい。

パッケージ版の発売とアーリーアクセス開始を記念してオープニング映像も公開しているので、ぜひチェックしよう。

※PC(Steam)版のアーリーアクセスは2025年1月17日より開始予定

▼映像はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=2Bwtqp3eopo

テーマソングの「Debris」(歌:ReoNaさん)は本日より配信スタート! OFFICIAL VIDEOのプレミア公開は21時から!

ReoNaさんの歌う「Debris」は本日より配信中。さらに『ReoNa×SYNDUALITY Echo of Ada 「Debris」-OFFICIAL VIDEO -』のプレミア公開は本日21時より開始される。

▼「Debris」配信はこちら

https://reona.lnk.to/debris

▼OFFICIAL VIDEO

https://youtu.be/25d28IBnSpk

壁紙やポストカードがもらえるキャンペーンも開催しているので、こちらも要チェックだ。

▼詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/570430

公式Discordサーバー開設中! ユーザー同士で情報交換しよう

『SYNDUALITY Echo of Ada』の公式Discordサーバーでは、公式からの最新情報の発信だけでなく、ユーザー同士でコミュニケーションが取れる攻略スレッドや雑談チャンネルが充実している。プレイを考えている人は、ぜひアクセスしよう。

▼Discordの参加はこちら

https://discord.gg/XwSJ9akKdJ

【ゲーム情報】

タイトル:SYNDUALITY Echo of Ada(シンデュアリティ エコー オブ エイダ)

ジャンル:エクストラクションシューター

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:発売中(2025年1月16日)

ダウンロード版:2025年1月23日(※Steam版は1月24日)

アーリーアクセス:

PS5/XSX|S:実施中(2025年1月16日)

PC(Steam):2025年1月17日

価格:

スタンダードエディション:5940円(ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(パッケージ版/ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万1990円(ダウンロード版)

デラックスエディション特装版:1万2540円(パッケージ版)

デラックスエディション超特装版:2万3980円(パッケージ版)

※デラックスエディション以降はアーリーアクセス権を付属。

プレイ人数:1~12人(オンライン時)

CERO:C(15才以上対象)