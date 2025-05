ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月15日、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)用ソフトウェア「グランツーリスモ7」にて、新規収録車種やレースイベント追加などを含むアップデートを配信した。

今回追加された車種は、「シボレー コルベット Z06 (C5) '01」「フェラーリ 812 スーパーファスト '17」「ホンダ CR-V e:HEV EX・Black Edition '21」「スズキ キャリイ KC '12」の4台。

この知らせにXでは「キャリイは熱すぎw」「キャリイ参戦だと!?」「この調子で軽どんどん追加してほしい」などと話題となっている。

キャリイは軽トラック(マイクロトラック)の代表格として知られる車。今回追加されたのは10代目となる2012年仕様とのことだが、元祖は1961年に誕生したとされている。

ソニーの解説によると、とくに活躍したのは雪国や山間地などの地域で、現在キャリイの中古車がアメリカの農家や牧場で人気とのこと。小さなボディに詰め込まれた走りと機能。日本車の魅力が花開いた一例と言えるだろう。

そのほか、アップデートの詳細については公式サイトおよびPlayStation Blogを参照してほしい。

・「グランツーリスモ」シリーズ公式サイト

https://www.gran-turismo.com/jp/

・PlayStation Blog

https://blog.ja.playstation.com/2025/05/15/20250515-gt7/

【ゲーム情報】

タイトル:グランツーリスモ7

ジャンル:リアルドライビングシミュレーター

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PlayStation 4 Pro

発売日:発売中(2022年3月4日)

価格:

・PS5スタンダードエディション:8690円(パッケージ/ダウンロード)

・PS4スタンダードエディション:7590円(パッケージ/ダウンロード)

CERO:A(全年齢対象)