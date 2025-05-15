コルベットやフェラーリなども新車種追加
見たことある！ 「グランツーリスモ7」にスズキの軽トラ「キャリイ」登場
2025年05月15日 16時10分更新
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月15日、PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）用ソフトウェア「グランツーリスモ7」にて、新規収録車種やレースイベント追加などを含むアップデートを配信した。
今回追加された車種は、「シボレー コルベット Z06 (C5) '01」「フェラーリ 812 スーパーファスト '17」「ホンダ CR-V e:HEV EX・Black Edition '21」「スズキ キャリイ KC '12」の4台。
この知らせにXでは「キャリイは熱すぎｗ」「キャリイ参戦だと!?」「この調子で軽どんどん追加してほしい」などと話題となっている。
キャリイは軽トラック（マイクロトラック）の代表格として知られる車。今回追加されたのは10代目となる2012年仕様とのことだが、元祖は1961年に誕生したとされている。
ソニーの解説によると、とくに活躍したのは雪国や山間地などの地域で、現在キャリイの中古車がアメリカの農家や牧場で人気とのこと。小さなボディに詰め込まれた走りと機能。日本車の魅力が花開いた一例と言えるだろう。
そのほか、アップデートの詳細については公式サイトおよびPlayStation Blogを参照してほしい。
・「グランツーリスモ」シリーズ公式サイト
https://www.gran-turismo.com/jp/
・PlayStation Blog
https://blog.ja.playstation.com/2025/05/15/20250515-gt7/
【ゲーム情報】
タイトル：グランツーリスモ7
ジャンル：リアルドライビングシミュレーター
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PlayStation 4 Pro
発売日：発売中（2022年3月4日）
価格：
・PS5スタンダードエディション：8690円（パッケージ／ダウンロード）
・PS4スタンダードエディション：7590円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
©2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. "Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.
※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう