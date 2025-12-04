ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月4日、発売中の「グランツーリスモ7」にて、無料アップデートバージョン1.65の「Spec III」を配信する。8台の新規収録車種やレースイベントを追加予定（17時配信）。

また、PS5版のみの有料追加コンテンツ「パワーパック」が3850円で発売。20のテーマ別カテゴリーにわたる全50レースが追加され、24時間レースや「グランツーリスモ」が独自にチューニングを施した6台の特別なクルマ、グランツーリスモ・ソフィー3.0とのテール・トゥ・ノーズの接近戦などを体験できる。

今回のアップデートに対しユーザーからは「うおお！エスパス復帰おめでとう」「マインズ34バックランプは激アツ！」「俺バイト終わったらGT7やるんだ…！」「アップデートで祭りじゃー」と楽しみにしている声が多数寄せられている。

「パワーパック」については「3850円は思ったより安い」「散々タダでアプデしてきたんだから、もっと取ってもいいのよ？」「PS4のオレには関係なかった」「PS4民はそろそろ買い替えようぜ？」「24時間モードがどんなもんか期待しかない」など、初公開された値段や新モードに関するコメントが多かった。

そのほか、アップデートの詳細については公式サイトおよびPlayStation Blogを参照してほしい。

・「グランツーリスモ」シリーズ公式サイト

https://www.gran-turismo.com/jp/

・PlayStation Blog

https://blog.ja.playstation.com/2025/12/03/20251203-gt7/

【ゲーム情報】

タイトル：グランツーリスモ7

ジャンル：リアルドライビングシミュレーター

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PlayStation 4 Pro

発売日：発売中（2022年3月4日）

価格：

・PS5スタンダードエディション：8690円（パッケージ／ダウンロード）

・PS4スタンダードエディション：7590円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）