ベセスダ・ソフトワークスは4月23日、「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」(ジ・エルダー・スクロールズIV:オブリビオン リマスター)をXbox Series X|S/Xbox Game Pass/PlayStation 5/PC(Steam/Microsoft Store)で配信開始した。価格は6930円。

2007年にPlayStation 3/Xbox360で発売されたシリーズ4作目。1人1人意志を持つNPCがいて自由度の高いストーリーを楽しめたのが特徴だ。「リメイクではなく、現代の技術でオリジナル版を忠実に再現するリマスターを目指した」と語られているものの、あらゆる部分を一から作り直したと語られている。

ボイスの収録やリップシンクの強化でキャラクターの表情を豊かにし、現代のRPGの基準に合わせるため「ダッシュ」機能を追加。レベリングのデザインを見直すなど、『Oblivion』と『Skyrim』の良いところ取りをしているという。

かつて冒険したファンも初めて触るビギナーも、一新された「オブリビオン」の世界に旅立ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:『The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered』

ジャンル:RPG

配信:ベセスダ・ソフトワークス

プラットフォーム:Xbox Series X|S/Xbox Game Pass/PlayStation 5/PC(Steam/Microsoft Store)

配信日:配信中(2025年4月23日)

価格:

通常版:6930円

デラックスエディション:7980円

CERO:D(17歳以上対象)

© 2025 ZeniMax. ZeniMax, Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls, and Oblivion are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.