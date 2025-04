D4エンタープライズは4月8日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、コンパイルが1985年にリリースした『C-SO(MSX版)』の無料配信を開始した。本作を無料で遊ぶには、プロジェクトEGG月額サービス登録(550円)が必要だ。

紹介動画

シーソーを駆使して、全10ステージを舞台にワルガキ団をこらしめろ。

壁をすり抜けてくるお邪魔キャラの風船には要注意! ワルガキ団のアジトは、その名のとおり、シーソー、トランポリン、タイムドア、バルーンなどの仕掛けが各所にはりめぐらされた、からくり屋敷です。 何といっても多勢に無勢、JUN君はワルガキ達の攻撃を避けながら、シーソーをうまく使って彼らをヤッツケル事ができるカナ。

本作は1985年にリリースされたアクションゲーム。プレイヤーは主人公のJUN君を操作してワルガキ団と戦うことになる。といってもJUN君ができるのはジャンプのみ。ステージに設置されたシーソーやトランポリンなどを上手に使って戦うことになる。

シーソーに乗るとカウントダウンが始まり、この間にシーソーに引っかかったワルガキは押しつぶして撃退可能。また追いかけてきた敵はシーソーの上を一緒に駆け抜けることで上に飛ばして撃退できる。

ゲームタイトルからもわかるように、シーソーを上手に使うことが攻略のカギだ。なお、ワルガキは色によって性格が異なるので、そのあたりも見極めた戦略が必要になるだろう。

すべてのワルガキを撃退してもステージクリアにならない。加えて花や果実などのターゲットアイテムをすべて手に入れることがステージクリアの条件となっている。

ターゲットアイテムはクリア条件のひとつであるほか、これを取ってJUN君が赤くなっている状態で、お邪魔キャラの風船の方を向くと風船を弾き飛ばして倒すことが可能だ。

風船を全滅させれば1UPするが、この技で風船を撃退するとフルーツターゲットによる得点は少なくなってしまうので要注意。1UPを狙うか、ハイスコアを狙うかはプレイヤーの好み次第だ。

【ゲーム情報】

タイトル:C-SO(MSX版)

ジャンル:アクションゲーム

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2025年4月8日)

価格:無料

※プロジェクトEGG月額サービス登録が必要。

©2025 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.