D4エンタープライズは3月18日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、1984年にリリースされた『ブーメラン(MSX版)』を配信。価格は770円だ。

紹介動画

本作は、主人公のブン君を操作して、マップ上に徘徊する敵をすべて倒してクリアを目指すアクションゲーム。ブン君の武器は上下左右への移動とブーメランのみとなる。

ブン君の向きによってブーメランの軌道が変化したり、ブーメランがハズレた場合は回収しなければいけなかったり、敵も遠隔攻撃をしてきたり……シンプルながらも緊張感あふれるゲーム展開が楽しめる。

【ゲーム情報】

タイトル:ブーメラン(MSX版)

ジャンル:アクションゲーム

メーカー:MSX Licensing Corporation

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2025年3月18日)

価格:770円

©2025 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.