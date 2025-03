D4エンタープライズは3月19日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」の第47弾タイトルとして、『EGGコンソール ガルケーブ MSX』を配信すると発表。配信日は2025年3月20日、価格は880円だ。。

紹介動画

本作は1986年にリリースされたシューティングゲーム。ゲーム画面はサイドビューで表現されており、武器はショットのみというシンプルな内容となっている。

本作を語るうえで欠かせないのはユニークなパワーアップ。画面下にゲージがあるが、敵が落とす数字のアイテムを獲得すると、その数の分だけゲージ上のランプが右に移動していく。そして、止まった場所によってショットが変化するという仕組みだ。

右に行けば行くほど強い武器になるわけではない点がクセモノで、ゲージの内容と瞬時に数字を見極める目が必要となる。パワーアップに失敗すると弱体化してしまうケースも……。

またゲームの難度も高めとなっており、少し癖のあるゲームだが、攻略しがいがあることは折り紙付き。32ステージを舞台に、思う存分、腕をふるってみてはいかがだろうか。

『EGGコンソール ガルケーブ MSX』は、アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モードに対応。「ギャラリー」モードでは、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル:EGGコンソール ガルケーブ MSX

ジャンル:シューティングゲーム

配信:D4エンタープライズ

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:2025年3月20日

価格:880円

IARC:7+(7才以上対象)

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.