D4エンタープライズは4月15日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、1989年にT&E SOFTがリリースした『ルーンワース 黒衣の貴公子(MSX2版)』を配信。価格は550円だ。

紹介動画

経験値稼ぎ不要、リアルな呪文の詠唱システムなどユニークなシステムは魅力! 光と闇の境界にルーンワースと呼ばれる世界が在った。かつて、あらゆるものがそこで生まれ、栄え、滅んでいった。たとえ神々さえも例外ではなかったという。 これから語られるイア=ルーンワースの物語は、絶対神イアティルスの誕生とともに始まる。それすらも、ルーンワースにおいて語られるべき物語のほんの一部でしかないのだが……。

本作は1989年にリリースされたアクションRPG。プレイヤーは一人の若き旅人としてルーンワースの世界を歩き、次第に壮大な冒険に巻き込まれていく。一見、オーソドックスなアクションRPGに見えるが、随所にユニークなフィーチャーが盛り込まれている。

たとえばレベルアップはイベントやアイテムで行われるため、敵との戦闘は最低限でよく純粋にストーリーが楽しめたり、呪文は詠唱時間が必要で、詠唱中に攻撃を受けると詠唱がとまってしまったり、宝箱の開閉時やちょっとしたかがむシーンにすらもキャラクターのアニメーションパターンが用意されているなど……。これらの要素が相まって、個性的なRPGに仕上がっている。

また続編もリリースされているので、この機会に通しでプレイしてみてはいかがだろうか。きっと壮大なファンタジーRPGの世界を堪能できるだろう。

【ゲーム情報】

タイトル:ルーンワース 黒衣の貴公子(MSX2版)

ジャンル:アクションRPG

メーカー:T&E SOFT

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2025年4月15日)

価格:550円

©2025 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.