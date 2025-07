ユービーアイソフトが3月に発売したシリーズ最新作「アサシン クリード シャドウズ」のPlayStation 5版が初セールを実施中。通常9790円のところ、7342円(25%オフ)で購入できる。

これはPlayStation Storeで7月16日より開催される「サマーセール」によるもの。7月15日の記事執筆時点では、PlayStation Plus会員限定の「早期アクセス」でセールになっている。

そのほかには、「エルデンリング」が40%オフ、「Forza Horizon 5」が25%オフ、「ドラゴンボール Sparking! ZERO」が30%オフなどとなっている。この機会に、夏に遊ぶゲームを探してみてはいかがだろうか。

・PS Storeセールページ

https://store.playstation.com/ja-jp/pages/deals

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassinʼs Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.