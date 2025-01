ユービーアイソフトは1月10日、「アサシン クリード」公式X(Twitter)にて、シリーズ最新作「アサシン クリード シャドウズ」の発売日を2025年3月20日へ変更すると発表した。

理由は「コミュニティから受けたフィードバックを実装し、初日の魅力的な体験を確保するため」とのこと。引き続き高品質で没入感のある体験を提供できるよう取り組んでいくという。

なお、本作は当初2024年11月15日に発売を予定していたが、「ゲーム内の主要機能を含むゲームプレイ体験を改善するため」発売日を2025年2月14日へ変更。そして今回再び発売日を変更した形となる。

また、近日中にさらなるアップデート(新情報)を公開予定とも記述されているので、続報に注目したい。

・発売日変更の公式ポスト

https://x.com/assassinscreed/status/1877400048314528126

【ゲーム情報】

タイトル:アサシン クリード シャドウズ

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:

PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC[Epic Games Store/Ubisoft Store/Mac(Mac App Store)]/iPad

※サブスクリプションサービスのUbisoft+に対応。

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日:2025年3月20日予定

※ゴールドエディション/アルティメットエディション/コレクターズエディションはアーリーアクセスで3日前から発売またはプレイ可能。

価格:

PS5/PC/Macスタンダードエディション:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|Sスタンダードエディション:9800円(ダウンロード版)

ゴールドエディション:1万5400円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PCアルティメットエディション:1万8150円(ダウンロード版)

XSX|Sアルティメットエディション:1万8100円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:3万4980円(パッケージ版)

※Mac版はスタンダードエディションのみ。

※コレクターズエディションはPS5版のみ。

CERO:Z(18歳以上対象)

※デジタルコンテンツの有効化にはインターネット接続とUbisoftアカウントが必要です。システム要件、製品の詳細、制限を購入前にご確認ください。

※特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。1度のみ使用可能で、有効期限がございます。

※コレクターズエディションのデジタルコンテンツを入手いただくには、プレイステーションネットワークに接続できる環境が必要となります。

※提供内容は変更になる場合があります。コンテンツはUbisoftの独自の判断により、別の形で販売または配布される可能性があります。

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.