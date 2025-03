コーエーテクモゲームスは3月14日、Microsoft Store/PlayStation Store/Steam®で配信中の同社タイトルを通常価格の最大85%オフで提供する「コーエーテクモSpring Sale 2025」を開催中だと発表。Microsoft Storeは2025年3月18日19時まで、Steamは3月21日2時まで、PlayStation Storeは3月26日までの開催となる。

※Microsoft Storeのセールは「Game Pass」会員のみが対象です。

本セールでは、今回が初めての割引となる『真・三國無双 ORIGINS』『NINJA GAIDEN 2 Black』に加え、Steamでは『信長の野望・新生 with パワーアップキット』や『無双OROCHI3 Ultimate』『DEAD OR ALIVE 6』『マリーのアトリエ Remake ~ザールブルグの錬金術士~』など多くのタイトルがお買い得価格で購入できる。

ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記の特設ページを確認してほしい。

<実施期間>

Microsoft Store:2025年3月11日9時~3月18日19時

Steam:2025年3月14日2時~3月21日2時

PlayStation Store:2025年3月12日~2025年3月26日

※『NINJA GAIDEN 2 Black』のセールは3月19日まで。

※セール終了日順に表記しております。

※すべて日本時間となります。

<特設ページ>

https://www.gamecity.ne.jp/sale/

■対象タイトル(一部)

※そのほかのセールラインナップならびにセール対象機種につきましては、特設ページをご確認ください。

※セール価格は各ストア上で直接ご確認ください。

真・三國無双 ORIGINS

※初セール

※機種により価格・割引率が異なりますのでご注意ください。

PlayStation 5/Steam

●通常版

通常価格:9680円 ⇒ セール価格:7744円(20%オフ)

●Digital Deluxe

通常価格:1万2980円 ⇒ セール価格:9994円(23%オフ)

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA15972_00-DWORIGINSGAME000

■Steam

https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/

Microsoft Store

●通常版

通常価格:9680円 ⇒ セール価格:7744円(20%オフ)

●Digital Deluxe

通常価格:1万2980円 ⇒ セール価格:1万384円(20%オフ)

■Microsoft Store

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/origins/9P5HJQNX53XJ/0010

NINJA GAIDEN 2 Black

※初セール

PlayStation 5/Steam/Microsoft Store

通常価格:6380円 ⇒ セール価格:5104円(20%オフ)

■PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA26679_00-NG2B000000000000

■Steam

https://store.steampowered.com/app/3287520/NINJA_GAIDEN_2_Black/

■Microsoft Store

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/ninja-gaiden-2-black/9n51fh42vqds

信長の野望・新生 with パワーアップキット

Steam

通常価格:1万1880円 ⇒ セール価格:8910円(25%オフ)

■Steam

https://store.steampowered.com/app/1336980/_/

無双OROCHI3 Ultimate

Steam

通常価格:8580円 ⇒ セール価格:4290円(50%オフ)

■Steam

https://store.steampowered.com/sub/426467/

DEAD OR ALIVE 6

Steam

通常売価格:8580円 ⇒ セール価格:1287円(85%オフ)

■Steam

https://store.steampowered.com/app/838380/DEAD_OR_ALIVE_6/

マリーのアトリエ Remake ~ザールブルグの錬金術士~

Steam

通常価格:6380円 ⇒ セール価格:3190円(50%オフ)

■Steam

https://store.steampowered.com/app/2138090/_Remake/

