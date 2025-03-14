『真・三國無双 ORIGINS』や『NINJA GAIDEN 2 Black』が初セール！
最大85％オフ！「コーエーテクモSpring Sale 2025」が開催中
2025年03月14日 19時05分更新
コーエーテクモゲームスは3月14日、Microsoft Store／PlayStation Store／Steam®で配信中の同社タイトルを通常価格の最大85％オフで提供する「コーエーテクモSpring Sale 2025」を開催中だと発表。Microsoft Storeは2025年3月18日19時まで、Steamは3月21日2時まで、PlayStation Storeは3月26日までの開催となる。
※Microsoft Storeのセールは「Game Pass」会員のみが対象です。
本セールでは、今回が初めての割引となる『真・三國無双 ORIGINS』『NINJA GAIDEN 2 Black』に加え、Steamでは『信長の野望・新生 with パワーアップキット』や『無双OROCHI３ Ultimate』『DEAD OR ALIVE 6』『マリーのアトリエ Remake ～ザールブルグの錬金術士～』など多くのタイトルがお買い得価格で購入できる。
ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記の特設ページを確認してほしい。
＜実施期間＞
Microsoft Store：2025年3月11日9時～3月18日19時
Steam：2025年3月14日2時～3月21日2時
PlayStation Store：2025年3月12日～2025年3月26日
※『NINJA GAIDEN 2 Black』のセールは3月19日まで。
※セール終了日順に表記しております。
※すべて日本時間となります。
＜特設ページ＞
https://www.gamecity.ne.jp/sale/
■対象タイトル（一部）
※そのほかのセールラインナップならびにセール対象機種につきましては、特設ページをご確認ください。
※セール価格は各ストア上で直接ご確認ください。
真・三國無双 ORIGINS
※初セール
※機種により価格・割引率が異なりますのでご注意ください。
PlayStation 5／Steam
●通常版
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：7744円（20％オフ）
●Digital Deluxe
通常価格：1万2980円 ⇒ セール価格：9994円（23％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA15972_00-DWORIGINSGAME000
■Steam
https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/
Microsoft Store
●通常版
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：7744円（20％オフ）
●Digital Deluxe
通常価格：1万2980円 ⇒ セール価格：1万384円（20％オフ）
■Microsoft Store
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/origins/9P5HJQNX53XJ/0010
NINJA GAIDEN 2 Black
※初セール
PlayStation 5／Steam／Microsoft Store
通常価格：6380円 ⇒ セール価格：5104円（20％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA26679_00-NG2B000000000000
■Steam
https://store.steampowered.com/app/3287520/NINJA_GAIDEN_2_Black/
■Microsoft Store
https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/ninja-gaiden-2-black/9n51fh42vqds
信長の野望・新生 with パワーアップキット
Steam
通常価格：1万1880円 ⇒ セール価格：8910円（25％オフ）
■Steam
https://store.steampowered.com/app/1336980/_/
無双OROCHI３ Ultimate
Steam
通常価格：8580円 ⇒ セール価格：4290円（50％オフ）
■Steam
https://store.steampowered.com/sub/426467/
DEAD OR ALIVE 6
Steam
通常売価格：8580円 ⇒ セール価格：1287円（85％オフ）
■Steam
https://store.steampowered.com/app/838380/DEAD_OR_ALIVE_6/
マリーのアトリエ Remake ～ザールブルグの錬金術士～
Steam
通常価格：6380円 ⇒ セール価格：3190円（50％オフ）
■Steam
https://store.steampowered.com/app/2138090/_Remake/
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