カプコンは2月28日、「モンスターハンター」シリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)]の発売を記念し、『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウントにて豪華賞品が抽選で43名に当たる発売記念キャンペーンを開催。キャンペーン期間は、2025年3月13日13時まで。

【賞品】

■レグザ賞

【『モンスターハンターワイルズ』公認画質・音質】タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ Z870N[55V型]……1名

【『モンスターハンターワイルズ』推奨画質】レグザ ゲーミングモニターRM-G276N[27インチ (V型)]……3名

■ニトリ賞

『モンスターハンターワイルズ』チェア……1名

『モンスターハンターワイルズ』鎖刃竜アルシュベルド チェア……1名

■INZONE賞

【『モンスターハンターワイルズ』公認画質】INZONE M9 II (4K ゲーミングモニター)……2名

【『モンスターハンターワイルズ』推奨音質】 INZONE H5 (ワイヤレスゲーミングヘッドセット)……2名

■ワイルズ賞

PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション……10名

※トレンドテイクオーバーキャンペーン

■一狩りいこうぜ賞

PlayStation 5用カバー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション……3名

『モンスターハンターワイルズ』オリジナルサコッシュ、『モンスターハンターワイルズ』ジェマ愛用イャンクックぬいぐるみセット……10名

『モンスターハンターワイルズ』オリジナルステンレスマグカップ……10名

※画像はイメージです。賞品は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※応募した賞の中で賞品を選択することはできません。

【参加方法】

■レグザ賞

1. 『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント(@MH_Wilds)をフォロー

2. 【REGZA】Xアカウント(@regza_official)をフォロー

3. キャンペーン対象ポストをリポスト

■ニトリ賞

1. 『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント(@MH_Wilds)をフォロー

2. ニトリXアカウント(@NitoriOfficial)をフォロー

3. キャンペーン対象ポストをリポスト

■INZONE賞

1. 『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント(@MH_Wilds)をフォロー

2. Sony | INZONE (Japan)Xアカウント(INZONEbySony_JP)をフォロー

3. キャンペーン対象ポストをリポスト

■ワイルズ賞

1. 『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント(@MH_Wilds)をフォロー

2. キャンペーン対象ポストをリポスト

■一狩りいこうぜ賞

1. 『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント(@MH_Wilds)をフォロー

2. キャンペーン対象ポストをリポスト

▼キャンペーンサイト

https://www.monsterhunter.com/ja/20250227/mhwilds-relase/

韓国発のセルフフォトスタジオ『The Film』より『モンスターハンターワイルズ』デザインのフィルムが期間限定で登場!

本作の発売を記念しSNSで大人気のセルフフォトスタジオ「The Film」より期間限定(2025年2月28日~8月31日まで)で『モンスターハンターワイルズ』デザインのフィルムが登場。

さらに『モンスターハンター ストーリーズ』『ストリートファイター6』など、ほかのカプコンタイトルのデザインのフィルムも同時に展開予定。この機会に、利用の際にぜひ試してみてはいかがだろうか。

詳細は『The Film』公式インスタグラム(@thefilm_japan)を確認してほしい。

セルフフォトスタジオ「The Film」は、「大切な瞬間の記憶を忘れられない思い出に」をビジョンに掲げる、韓国発のセルフフォトスタジオブランド。日本(3店舗)、韓国(30店舗)、台湾(1店舗)、フィリピン(3店舗)、マレーシア(5店舗)、モンゴル(1店舗)で計43店舗を展開している。(※2025年2月時点)。

展開店舗情報

-The Film 新大久保店

-The Film 福岡大名店

-The Film ラゾーナ川崎店

なお、ASCII GAMESでは本作のプレイレポート記事を掲載している。まだ本作を遊んでいない人は、キャンペーンとあわせてこちらもチェックしてみてはいかがだろうか。

●俺の狩り魂が加速するッ!「モンハンワイルズ」先行プレイレポ 明確な進化を感じられたシリーズ最新作にひと言だけ言わせてもらいたい!

【ゲーム情報】

タイトル:モンスターハンターワイルズ

ジャンル:ハンティングアクションゲーム

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日:発売中(2025年2月28日)

価格:

通常版:9990円(パッケージ)/9900円(ダウンロード)

デラックスエディション:1万1900円(ダウンロード)

プレミアムデラックスエディション:1万3900円(ダウンロード)

プレイ人数:1人(オンライン:1~4人) ※クロスプレイ対応

CERO:C(15歳以上対象)

©CAPCOM

※画面は開発中のものです。

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。