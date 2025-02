スクウェア・エニックスは2月26日、ニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得になる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~March 2025~」を開催。セール期間は、2025年3月12日まで。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/inMARCH2025/

セール対象タイトルピックアップ!

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

PlayStation 4

60%オフ!

『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』

Nintendo Switch

50%オフ!

© 2017, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

© 1998, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Original version developed by tri-Ace Inc.

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『トライアングルストラテジー』

Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『PowerWash Simulator』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

POWERWASH SIMULATOR © 2021, 2022, 2023 FuturLab Limited. All Rights Reserved. PC version published by Square Enix Limited. Console versions published by Square Enix Co. Ltd. Developed by FuturLab Limited. PowerWash Simulator is a registered trademark of FuturLab Limited. SQUARE ENIX, the SQUARE ENIX logo, SQUARE ENIX COLLECTIVE, and the SQUARE ENIX COLLECTIVE logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. CRYSTAL DYNAMICS, CRYSTAL NORTHWEST, CRYSTAL SOUTHWEST, TOMB RAIDER, LARA CROFT, and LEGACY OF KAIN are registered trademarks or trademarks of the Crystal Dynamics group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

『FINAL FANTASY VII』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VIII Remastered』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IX』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© 2000, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:© 2000 YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

©© SQUARE ENIX

『聖剣伝説 Legend of Mana』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説2 SECRET of MANA』

PlayStation 4

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『NieR Replicant ver.1.22474487139…』

PlayStation 4

60%オフ!

© SQUARE ENIX

Developed by Toylogic Inc.