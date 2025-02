ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月19日、PlayStation 5(PS5)/PC(Steam/Epic Game Store)用アクションアドベンチャー『Lost Soul Aside』について、PlayStation Store(PS Store)にてPS5用ダウンロード版の予約購入受付を開始し、全国のPlayStation取扱店、各種ECサイトにてPS5用パッケージ版の予約購入受付を順次開始したと発表。

また、PC版は明日の2025年2月20日より、SteamおよびEpic Game Storeにて予約購入受付を開始予定だ。

本作の発売日はPlayStation 5版が2025年5月30日、PC(Steam/Epic Game Store)版が5月31日とそれぞれ予定している。価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が7980円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが8980円だ。

▼最新映像

本作は、上海を拠点に活動するスタジオ「Ultizero Games」が贈る、独創的な超スタイリッシュアクションアドベンチャー。また本作は、中国を拠点とするゲーム開発者を対象としたPlayStationの育成・支援プロジェクト「China Hero Project」の対象作品となる。

『Lost Soul Aside』では、次元を超えた侵略者ヴォイドラックスに愛する妹の魂を奪われた主人公:ケイサーの彼女の魂を救う壮大な旅の物語や、複数の近接武器を瞬時に切り替えながら強力なコンボを繰り出し、手強い敵や巨大なボスに挑むダイナミックかつスタイリッシュな戦闘を楽しめる。

『Lost Soul Aside』製品内容

パッケージ版早期購入特典およびダウンロード版予約購入特典として、ゲーム内で使用可能な初公開時のケイサーの衣装「ジ・オリジン」、ゲーム内アイテム「ハイポーション X10個」、ゲーム内コイン「500 ディヴィニティ・ゴールド」を入手可能。

また、デジタルデラックスエディションには、武器用コスメティックや主人公の相棒となるドラゴン:アリーナのスキン「黄金の炎」、ブースター効果を持つアクセサリ、デジタルサウンドトラック、デジタルアートブックが収録される。

【通常版】

●『Lost Soul Aside』ゲーム本編

【デジタルデラックスエディション】

●『Lost Soul Aside』ゲーム本編

●武器フラグメント用コスメティックス3種:創生の雷、永遠の残り火、深淵のクリスタル

●アリーナのスキン:黄金の炎

●HPブースター「ルビーのネックレス」

●XPブースター「ジェムストーン・バッジ」

●デジタルサウンドトラック

●デジタルアートブック

■PS Store 『Lost Soul Aside』製品ページ

●通常版:https://store.playstation.com/ja-jp/product/HP9000-PPSA26358_00-LOSTSOULASIDE000

●デジタルデラックスエディション:https://store.playstation.com/ja-jp/product/HP9000-PPSA26358_00-LOSTSOULASIDEDDE

ゲームの詳しい情報は、下記のPlayStation Blogの記事を確認してほしい。

▼該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2025/02/13/20250213-lsa/

【ゲーム情報】

タイトル:Lost Soul Aside

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam/Epic Game Store)

発売日:

PS5:2025年5月30日予定

PC:2025年5月31日予定

価格:

通常版:7980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:8980円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO:審査予定

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

Copyright 2017-2025 Ultizero Co. LTD., All rights reserved.

※「PlayStation」「プレイステーション」および「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ そのほか記載されている名称は各社の登録商標または商標です。