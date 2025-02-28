ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月28日、全国のPlayStation取扱店にてPlayStation5（PS5）本体をお求めやすい価格で購入できる「PS5 新生活セール」を期間限定で開催。実施内容などの詳細については、各販売店のウェブサイト／店頭で確認してほしい。

■新生活セール対象商品

＜PlayStation5 セール＞

●PlayStation 5 (CFI-2000A01)

●PlayStation 5 デジタル・エディション (CFI-2000B01)

●PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック (CFIJ-10018)

●PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック (CFIJ-10019)

※ セール期間や取り扱い製品、価格、在庫情報などの詳細については、各販売店様のウェブサイト／店頭にてご確認ください。

※ セール内容は予告なく変更になる場合がございます。

※ 縦置きスタンドは別売りです。

＜セール実施中のPlayStation取扱店＞

●あいてむ

●Amazon.co.jp

●イオン ゲーム取り扱い各店

●一休さん

●エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ

●OAナガシマ

●ZOA

●パソコンの館

●ゲオ各店、およびゲオオンラインストア

●コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット

●コストコ

●シーガル

●Joshinゲーム取り扱い各店、およびJoshin webショップ

●ソニーストア

●ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

●Game TSUTAYA各店

●ｄショッピングダイレクト

●トクジロー

●ドン・キホーテ

●ノジマオンライン

●PAO

●パピー

●ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com

●古本市場/ふるいち

●ヤマダウェブコム

●ヨドバシカメラゲーム取り扱い各店、およびヨドバシドットコム

●楽天ブックス

●WonderGOO

また、本日2025年2月28日よりPS5本体とPS5用ソフトウェアタイトル『モンスターハンターワイルズ』の本編ダウンロード版（プロダクトコード）をセットにした「PlayStation 5 "モンスターハンターワイルズ" 同梱版」を数量限定で発売中。

本商品は「新生活セール」のセール対象ではないが、PS5本体と『モンスターハンターワイルズ』ゲーム本編がセットになって通常版が7万9980円、デジタルエディション版が7万2980円とお得な特別価格で購入できる。詳細は商品紹介ページを確認してほしい。

＜PlayStation 5 "モンスターハンターワイルズ" 同梱版 商品紹介ページ＞

https://www.playstation.com/ja-jp/ps5/buy-now/ps5-monster-hunter-wilds-bundle/

＜モンスターハンターワイルズ 商品紹介ページ＞

https://www.playstation.com/ja-jp/games/monster-hunter-wilds/