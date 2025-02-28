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PS5本体がお買い得！全国のPS取扱店で「PS5 新生活セール」を開催
2025年02月28日 20時55分更新
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月28日、全国のPlayStation取扱店にてPlayStation5（PS5）本体をお求めやすい価格で購入できる「PS5 新生活セール」を期間限定で開催。実施内容などの詳細については、各販売店のウェブサイト／店頭で確認してほしい。
■新生活セール対象商品
＜PlayStation5 セール＞
●PlayStation 5 (CFI-2000A01)
●PlayStation 5 デジタル・エディション (CFI-2000B01)
●PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック (CFIJ-10018)
●PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック (CFIJ-10019)
※ セール期間や取り扱い製品、価格、在庫情報などの詳細については、各販売店様のウェブサイト／店頭にてご確認ください。
※ セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※ 縦置きスタンドは別売りです。
＜セール実施中のPlayStation取扱店＞
●あいてむ
●Amazon.co.jp
●イオン ゲーム取り扱い各店
●一休さん
●エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ
●OAナガシマ
●ZOA
●パソコンの館
●ゲオ各店、およびゲオオンラインストア
●コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット
●コストコ
●シーガル
●Joshinゲーム取り扱い各店、およびJoshin webショップ
●ソニーストア
●ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ
●Game TSUTAYA各店
●ｄショッピングダイレクト
●トクジロー
●ドン・キホーテ
●ノジマオンライン
●PAO
●パピー
●ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com
●古本市場/ふるいち
●ヤマダウェブコム
●ヨドバシカメラゲーム取り扱い各店、およびヨドバシドットコム
●楽天ブックス
●WonderGOO
また、本日2025年2月28日よりPS5本体とPS5用ソフトウェアタイトル『モンスターハンターワイルズ』の本編ダウンロード版（プロダクトコード）をセットにした「PlayStation 5 "モンスターハンターワイルズ" 同梱版」を数量限定で発売中。
本商品は「新生活セール」のセール対象ではないが、PS5本体と『モンスターハンターワイルズ』ゲーム本編がセットになって通常版が7万9980円、デジタルエディション版が7万2980円とお得な特別価格で購入できる。詳細は商品紹介ページを確認してほしい。
＜PlayStation 5 "モンスターハンターワイルズ" 同梱版 商品紹介ページ＞
https://www.playstation.com/ja-jp/ps5/buy-now/ps5-monster-hunter-wilds-bundle/
＜モンスターハンターワイルズ 商品紹介ページ＞
https://www.playstation.com/ja-jp/games/monster-hunter-wilds/
※ 「PS」「PlayStation」「プレイステーション」および「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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