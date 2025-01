バンダイナムコエンターテインメントは1月8日、エクストラクションシューター『SYNDUALITY Echo of Ada』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)]について、テーマソングがReoNaさんの歌う「Debris(:デブリ)」に決定したと発表。

2025年1月16日からの音源配信に先駆けて、ReoNaさんによるコメント動画が見られるPre-add/Pre-saveキャンペーンを開始している。詳しくは、下記のリンクを確認してほしい。

▼詳細はこちら

ゲームの発売日は2025年1月23日(Steam版は1月24日)、価格はダウンロード専売のスタンダードエディションが5940円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

テーマソングの情報解禁にあわせて、「SYNDUALITY」シリーズのキャラクターデザインを務めるnecoさんが描くReoNaさんのビジュアルを公開(ページ上に掲載)。

また、2025年1月10日21時25分よりTOKYO MXで放送予定の「SYNDUALITY Noir セレクション放送」にて、「Debris」を使用した特別な90秒の長編CMを放送するという。こちらもお見逃しなく。

※放送スケジュールは予告なく変更になる可能性がございます。

※一部地域では放映されない可能性がございます。

さらに「ReoNa×SYNDUALITY Echo of Ada 「Debris」-OFFICIAL VIDEO -」のプレミア公開が決定。ReoNaさんの歌唱と『SYNDUALITY Echo of Ada』の世界感が融合したスペシャルな映像になっている。

こちらの映像は、『SYNDUALITY Echo of Ada』のアーリーアクセスが開始される2025年1月16日の21時より公開されるので、ぜひともチェックしてほしい。

▼視聴予約はこちら

https://youtu.be/25d28IBnSpk

最新のTVCMを公開! 2025年1月11日より放送開始

最新の15秒CMを公開。こちらでは、テーマソング「Debris」の一部をいち早く聴くことができる。

映像内では、今まで公開されていなかったエイダとアルバのストーリーや、ストーリーモード「アメイジア調査」に着目しているので、要チェックだ。

▼映像はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=dNdwVrSCeiM

発売直前! 豪華ゲストを迎えた『SYNDUALITY Echo of Ada』スペシャル番組の生配信が決定

いよいよ2025年1月23日に発売が迫った『SYNDUALITY Echo of Ada』のスペシャル番組が配信決定。本作の最新情報を紹介するほか、最新PVも初公開するので、ぜひ視聴しよう。

ゲストとしてコフィンデザインの形部一平さん、キャラクターデザインのnecoさん、シナリオ担当の波多野大さん、エイダ役の石川由依さん、ノワール・ミステル役の古賀葵さんと豪華メンバーが出演するので、お見逃しなく。

▼視聴予約はこちら

https://youtube.com/live/g1tFeZko4io

●公開日時:2025年1月12日17時~ [JST]

●出演者

第一部:(17時~18時)

Necoさん(キャラクターデザイン)

形部一平さん(メカデザイン)

二見P(ゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』プロデューサー)

MC

第二部:(19時~20時)

石川由依さん(エイダ役)

古賀葵さん(ノワール・ミステル役)

波多野大さん(シナリオ)

二見P(ゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』プロデューサー)

松田P(アニメ『SYNDUALITY Noir』プロデューサー)

MC

【ゲーム情報】

タイトル:SYNDUALITY Echo of Ada(シンデュアリティ エコー オブ エイダ)

ジャンル:エクストラクションシューター

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2025年1月23日(※Steam版は1月24日)

アーリーアクセス:2025年1月16日~(※Steam版は1月17日~)

価格:

スタンダードエディション:5940円(ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(パッケージ版/ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万1990円(ダウンロード版)

デラックスエディション特装版:1万2540円(パッケージ版)

デラックスエディション超特装版:2万3980円(パッケージ版)

プレイ人数:1~12人(オンライン時)

CERO:C(15才以上対象)