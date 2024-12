グーグル、新しい推論AIモデル　OpenAI「o1」に対抗

グーグルは現地時間12月19日、新しい推論AIモデル「Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental」を発表した。プログラミング、物理学、数学などの複雑な問題に対し、解決までの思考過程を段階的に示しながら推論する。

Google DeepMindのチーフサイエンティストであるジェフ・ディーン氏によると、新モデルは軽量・高速処理に特化した「Gemini 2.0 Flash」の速度と性能を基盤としながら、推論を強化するように特別に訓練されたものだという。

新モデルは現在、AI開発プラットフォーム「Google AI Studio」を通じて実験版として利用可能で、入力は3万2000トークンまでで画像とテキストの入力に対応し、出力は8000トークンまでのテキストのみとなっている。

新モデルはOpenAIの「o1」シリーズに対抗する形で、推論能力を特に強化したAIモデルと位置づけられている。

Introducing Gemini 2.0 Flash Thinking, an experimental model that explicitly shows its thoughts.



Built on 2.0 Flash’s speed and performance, this model is trained to use thoughts to strengthen its reasoning.



And we see promising results when we increase inference time…