2D画像から3Dを生成する3DモデルAIの性能の向上が続いています。1月に代表的なツールの1つ、中国Tripoの「Tripo 3D」がバージョン2.0から2.5へと引きあがり、より精緻な3Dを生成することが可能になりました。また、同様のサービスを展開する米Meshyで作成した3Dモデルを使い、本格的なCG動画作品を制作する人も現れています。まだまだいろいろと制約はありますが、アセットの一部であればすでに実用に耐えうる品質に到達しつつあります。実際にデータを作成してみて、Unreal Engine 5(UE5)と組み合わせ、どれくらいの品質のものが作れるのかを試してみました。

Meshyは2月17日に、VFXアーティストのマルコス・メデル氏(Marcos Medel)が作成した動画を公開しました。ゴッホ、ダリ、ルネ・マグリットの有名な名画の中に入り込む1分ほどの3Dを活用した動画です。「このビデオのほぼすべての3Dモデルは Meshy を使用して作成されました」と説明がつけられています。これまでの3D制作のあり方でも同様の表現は可能でしたが、3人の画家の絵を利用して直接3Dモデルを作成したとみられ、作成の効率ははるかによくなっていると考えられます。

🤯 Almost EVERY 3D model in this video was made using Meshy.



👨‍🎨 Marcos Medel, a genius VFX artist, takes us on a journey through iconic paintings, turning images and text into fully textured, dynamic 3D worlds.



💬 If you could step into any artist’s world, whose would it be?… pic.twitter.com/k3xdVP0eME