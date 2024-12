松竹は12月19日、インディーデベロッパーAIHASTOが開発したPC(Steam)向け3Dホラーアドベンチャーゲーム「MiSide : ミサイド」について、販売が絶好調である旨を発表した。

2024年12月11日の発売初日から「圧倒的に好評」の評価を獲得し、発売1週間現在で好評価1万1791件、98%のユーザーから高評価を得るという大ブレイクの様相を呈している。手掛けたのはたった2人の開発者だという。

・「MiSide : ミサイド」Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2527500/MiSide/?l=japanese

本作は、アニメ調の美少女「ミタ」との交流を楽しむ恋愛シミュレーション──と思いきや、想定外の展開に主人公が巻き込まれていくホラーアドベンチャー。美少女ゲームならではの個性豊かなタイプの「ミタ」たちと出会い、翻弄されながら、時には癒され、そして物語の核心に迫っていく…。怒涛のホラー展開と思いもよらぬ衝撃ストーリーが息をつく間もなく次々に襲い来る意欲作とのこと。

なんだろう、かの有名なサイコロジカルホラービジュアルノベル「ドキドキ文芸部プラス!」を思い出すのは筆者だけだろうか……? ヒロインの「ミタ」は声優・花岩香奈さんが1人9役を演じているというので、そこも見どころだ。

今後、ゲームクリア後に楽しめる新規モードの実装や、シーズンアップデートなども予定しているとのこと。現在、リリースを記念して10%オフで購入できるので、気になった人はプレイしてみては(セール期間:2024年12月25日まで)。

【ゲーム情報】

タイトル:『MiSide : ミサイド』

ジャンル:3Dホラーアドベンチャー

配信:IndieArk , Shochiku(Japan)

開発:AIHASTO

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:配信中(2024年12月11日)

価格:1700円 ※12月25日まで10%オフの1530円

プレイ人数:1人

© Aihasto, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk.

Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.