qureateは12月17日より、同社のNintendo Switch向けダウンロードタイトルを対象とした「qureateウィンターセール」を開催。開催期間は、2025年1月12日まで。
『バニーガーデン』や『メイド・オブ・ザ・デッド』『廃深2』などがお買い得価格で購入できるので、お見逃しなく。
【概要】
対象プラットフォーム：ルNintendo Switch
セール期間：2024年12月17日～ 2025年1月12日まで
セールページ：
https://www.nintendo.com/jp/search/index.html?q=qureate&mode=soft&sfilter[]=sale
【タイトルピックアップ】
『バニーガーデン』
セール価格：2086円（30％オフ）
『メイド・オブ・ザ・デッド』
セール価格：1946円（30％オフ）
『俺の有休恋物語』
セール価格：1490円（50％オフ）
【タイトル一覧】
Switch『NekoMiko』：通常価格 1000円 ⇒ セール価格 400円（60％オフ）
Switch『NinNinDays』：通常価格 800円 ⇒ セール価格 320円（60％オフ）
Switch『NinNinDays2』：通常価格 1000円 ⇒ セール価格 500円（50％オフ）
Switch『プリズンプリンセス』：通常価格 1980円 ⇒ セール価格 594円（70％オフ）
Switch『とらぶるでいず』：通常価格 800円 ⇒ セール価格 320円（60％オフ）
Switch『くっころでいず』：通常価格 800円 ⇒ セール価格 320円（60％オフ）
Switch『廃深』：通常価格 2280円 ⇒ セール価格 912円（60％オフ）
Switch『廃深2』：通常価格 3480円 ⇒ セール価格 2088円（40％オフ）
Switch『異世界酒場のセクステット ～Vol.1 New World Days～』：通常価格 800円 ⇒ セール価格 100円（87％オフ）
Switch『異世界酒場のセクステット ～Vol.2 Adventurer's Days～』：通常価格 800円 ⇒ セール価格 400円（50％オフ）
Switch『異世界酒場のセクステット ～Vol.3 Postlude Days～』：通常価格 800円 ⇒ セール価格 400円（50％オフ）
Switch『愛怒流でいず』：通常価格 800円 ⇒ セール価格 320円（60％オフ）
Switch『ノゾムキミノミライ』：通常価格 1980円 ⇒ セール価格 792円（60％オフ）
Switch『俺の有休恋物語』：通常価格 2980円 ⇒ セール価格 1490円（50％オフ）
Switch『センチメンタルデスループ』：通常価格 2480円 ⇒ セール価格 1240円（50％オフ）
Switch『メイド・オブ・ザ・デッド』：通常価格 2780円 ⇒ セール価格 1946円（30％オフ）
Switch『バニーガーデン』：通常価格 2980円 ⇒ セール価格 2086円（30％オフ）
©2024 qureate
©2023 qureate
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