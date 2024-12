コーエーテクモゲームスは12月10日、「Apple Arcade」向けターン制バトルボードゲーム『三國志 HEROES』について、“歴史シミュレーションゲーム『三國志』の日”である12月10日にあわせて公式サイトを開設し、ゲームの概要と実機動画の公開した。Apple Arcadeの利用料金は、月額900円となる。

▼公式サイト

https://www.gamecity.ne.jp/three_kingdoms_heroes/jp/index.html

『三國志 HEROES』紹介映像

本作は、プレイヤーの知略が勝利に直結する本格思考のターン制バトルボードゲーム。将棋とチェスの特長である“駒ごとに特長のある動き”や、体力・攻撃力といった数値を使わない“ターン制ルール”などの要素をベースに、「三國志」の武将を模したユニットそれぞれに「戦法」や「計略」といった本作独自の必殺技を加えたことで、シンプルかつ奥深い駆け引きを楽しめる。

シングルプレイでプレイヤーの相手となるAIとして、世界コンピュータ将棋選手権で2連覇を果たした将棋AI「dlshogi」の開発者を擁するHEROZが新たに生み出した天才AI「臥龍(GARYU)」を搭載。『三國志 HEROES』専用にチューンアップされた戦術戦特化型AI「臥龍(GARYU)」を相手に、入門レベルから上級レベルまで、さまざまな難易度でのプレイが可能だ。

プレイモードには、「三国志」の有名な戦いなどエピソードを追いながら、本作のルールを学べる「ストーリー」のほか、対人戦の肩慣らしにAI「臥龍(GARYU)」に挑む「AIマッチ」、全世界のプレイヤーと腕を競う白熱の対人戦モード「シーズンマッチ」を用意。ハードモードの天才AI「臥龍(GARYU)」との対戦で経験を積み、全世界の猛者たちと腕を競いあおう。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:三國志 HEROES

ジャンル:ターン制バトルボードゲーム

配信:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:Apple Arcade

※iPhone/iPad/Mac/Apple TV/Apple Vision Pro

配信日:2025年1月9日予定

価格:無料※

※Apple Arcade(月額900円)への加入が必要。

©コーエーテクモゲームス All rights reserved. / HEROZ, Inc. All rights reserved.

※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。