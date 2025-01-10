『ファイナルファンタジー』はピクセルリマスター版！
『ファイナルファンタジー』と『聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ』がApple Arcadeで配信開始！
スクウェア・エニックスは1月10日、ピクセルリマスター版『ファイナルファンタジー』と『聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ』の2作品をApple Arcade（アップルアーケード）で配信開始。Apple Arcadeの利用料金は、月額900円となる。
Apple Arcadeでは、それぞれ『FINAL FANTASY+』『聖剣伝説3 トライアルズオブマナ+』として配信され、両作品ともゲームパッドでの操作に対応している。
【FFピクセルリマスター】『ファイナルファンタジー』プロモーショントレーラー
『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』ファイナルトレーラー
■『FINAL FANTASY+』
名作RPG「FF」シリーズの第1作目が、鮮やかな2Dグラフィックで生まれ変わった。オリジナル版の雰囲気や面白さをさらに高め、より遊びやすくなった不朽の物語を楽しめる。
土、火、水、風……4つのクリスタルは輝きを失い、世界は暗黒に包まれた。そのクリスタルに光を取り戻すべく、プレイヤーは光の戦士となり、探求の旅へと出発する……。
キャラクターの“ジョブ”選択や“クラスチェンジ”、広大な世界を移動する際に用いる“飛空艇”をはじめとするさまざまな乗り物など、その後のシリーズの定番となった要素がいくつも生み出された、まさに「ファイナルファンタジー」の原点と言える作品だ。
▼製品ページ
https://apps.apple.com/jp/app/final-fantasy/id6504607244
© SQUARE ENIX LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
■『聖剣伝説3 トライアルズオブマナ+』
6人のキャラクターから選んだ主人公と仲間の組みあわせによって物語の展開が変わる“トライアングルストーリー”。
『聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ』は、グラフィックの向上、キャラクターのボイス対応、アレンジ楽曲の収録に加え新要素が加わった成長システム、エンディング後に体験できる追加エピソードなど、『聖剣伝説3』を現代向けにフルリメイク！
マナの力を利用し世界征服をたくらむ勢力の争いに巻き込まれながら、必死に運命に抗う若者たちの旅立ちと試練の物語が、鮮やかに生まれ変わる。
▼製品ページ
https://apps.apple.com/jp/app/trials-of-mana/id6504607988
© SQUARE ENIX
【ゲーム情報】
タイトル：
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ『ファイナルファンタジー』
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：
PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch／Apple Arcade
配信日：
PC（Steam）／iOS／Android：配信中（2021年7月29日）
PS4／Switch：配信中（2023年4月20日）
Apple Arcade：配信中（2025年1月10日）
価格：
PC／iOS／Android／Amazonアプリストア／PS4／Switch：1480円（ダウンロード版）
Apple Arcade：無料（Apple Arcadeの登録が必要。月額900円）
CERO：B（12才以上対象）
タイトル：聖剣伝説3 TRIALS of MANA（聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ）
ジャンル：アクションRPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 4／Xbox Series X|／PC（Steam／Windows）／iOS／Android／Apple Arcade
発売日：
Switch／PS4／PC（Steam）：発売中（2020年4月24日）
XSX|S／PC（Windows）：配信中（2021年9月26日）
iOS／Android：配信中（2021年7月15日）
Apple Arcade：配信中（2025年1月10日）
価格：
Switch／PS4／XSX|S／PC：6578円（パッケージ版／ダウンロード版）
iOS／Android：2940円（ダウンロード版）
Apple Arcade：無料（Apple Arcadeの登録が必要。月額900円）
プレイ人数：1人
レーティング：12歳以上対象
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／スペースインベーダー／SPACE INVADERS、その他の社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
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