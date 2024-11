11/19火 20時〜生放送　CoD：BO6目標クリアまで終われません！【デジデジ90/ゲーム部+】

コールオブデューティ(CoD)シリーズの新作が登場!

CoD:BO6目標クリアまで終われません!

前回CoDの時の約束を果たすべく……!

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONE および CALL OF DUTY BLACK OPS はActivision Publishing,Inc.

▽放送情報

放送日: 2024年11月19日(火)

時間 : 20:00~ 放送予定

番組 : CoD:BO6目標クリアまで終われません!【デジデジ90/ゲーム部+】

▽出演

つばさ(ゲーム部+リーダー)https://twitter.com/tsubasa_desu

ヤヒロ(ゲーム部+エース)https://twitter.com/ASCII54527874

スピーディー末岡(友情出演)https://twitter.com/spdy_swemy