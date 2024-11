セガは11月12日、WB Gamesによる『ハリー・ポッター:クィディッチ・チャンピオンズ』について、Nintendo Switch向けのデジタル版スタンダード・エディションを2024年11月8日から配信中だと発表。価格は4928円だ。

また、PlayStation 5向けのパッケージ版デラックス・エディションも同日に発売開始している。こちらの価格は6578円だ。

■Nintendo Switchパッケージ版デラックス・エディションの予約受付中!

現在全国のゲーム販売店では、2024年12月6日に発売予定のNintendo Switchパッケージ版デラックス・エディションの予約を受付中。パッケージ版の購入を考えている人は、チェックしよう。

■デジタルデラックス・エディション/パッケージ版デラックス・エディション内容 ・ゲーム本編

・スリザリン寮パック:

-ストームライダー・ハリケーンの箒スキン (スリザリン)

-ホグワーツ旅行の制服(スリザリン)

-スリザリン寮章のエンブレム

・ハッフルパフ寮パック:

-ストームライダー・サンドストームの箒スキン(ハッフルパフ)

-ホグワーツ旅行の制服(ハッフルパフ)

-ハッフルパフ寮章のエンブレム

・レイブンクロー寮パック:

-ストームライダー・サイクロンの箒スキン (レイブンクロー)

-ホグワーツ旅行の制服(レイブンクロー)

-レイブンクロー寮章のエンブレム

・グリフィンドール寮パック:

-ストームライダー・ファイアストームの箒スキン (グリフィンドール)

-ホグワーツ旅行の制服(グリフィンドール)

-グリフィンドール寮章のエンブレム

・ゲーム内通貨2000ゴールド

※ゴールドは、ゲームを進めると獲得できます。

■ゲーム内イベントシーズン1開催中!

2024年11月8日より、ホグワーツ魔法魔術学校の授業「闇の魔術に対する防衛術」をテーマにしたゲーム内イベントを開催中。ベラトリックス・レストレンジ、セブルス・スネイプといった人気キャラクターのスキンや、魔法界の祝祭ユールボールをモチーフとしたマップ「雪の隠れ穴」など、シリーズファンにとって魅力的な新要素が多数登場しているので、お見逃しなく。

■6v6で遊べる「プロ・クィディッチ・モード」解禁!

新たに追加された「プロ・クィディッチ・モード」では、6対6の対戦形式を採用。6人のプレイヤーがチームを結成し、2チームがオンラインで試合を繰り広げる。仲間とともに、より戦略的で白熱したクィディッチの世界を楽しもう。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:『ハリー・ポッター:クィディッチ・チャンピオンズ』

ジャンル:スポーツ・アクション

販売:WB Games

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:

デジタルスタンダード・エディション/デラックス・エディション:配信中(2024年9月3日)

パッケージ版デラックス・エディション:発売中(2024年11月8日)

Switch版デジタルスタンダード・エディション/デラックス・エディション:配信中(2024年11月8日)

Switch版パッケージ版デラックス・エディション:2024年12月6日

価格:

スタンダード・エディション:4928円(ダウンロード版)

デラックス・エディション:6578円(パッケージ版/ダウンロード版)

※スタンダード・エディションはデジタル版のみの販売です。

プレイ人数:1人(オンライン時2~6人)

CERO:B(12才以上対象)

HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS software © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Unbroken Studios. PORTKEY GAMES and HARRY POTTER characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling. Unreal® Engine, copyright 1998-2022 Epic Games, Inc. Unreal, Unreal Technology and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2023 by Epic Games Tools LLC.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。