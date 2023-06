NetEase Gamesは6月20日、Warner Bros. Gamesと共同開発・共同パブリッシングを行なう『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』(iOS/Android/PC)を、2023年6月27日に全世界リリースすると発表した。

本作は魔法ワールドにインスパイアされた、新しいモバイルゲームやビデオゲーム体験を創造するレーベルであるPortkey Gamesがグローバル展開する最新作となり、プレイヤーは自身の冒険の物語を紡いでいくことになる。

・『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』事前登録サイト

https://www.harrypottermagicawakened.com/jp/

・『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』ゲームプレイトレーラー

https://youtu.be/7wrDOEhobJc

ゲーム概要

『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』は、基本無料でプレイでき、夢中になれるカード収集(CCG)要素および多人数参加型(MMO)要素を戦略RPGに融合させた、魔法使いの「決闘」を遊べる。

プレイヤーはホグワーツに通う生徒として各寮に組み分けされ、おなじみの先生や新しい先生たちの「授業」を受けたり、「禁じられた森」を探検したり、「舞踏会」で友人と踊ったり、さまざまな体験を発見できるという。

プレイヤーが成長するにつれて、カードを通じて唱えることのできる呪文を学んでいく。プレイヤーはこれらの呪文をマスターし、独創的な戦略を立て、呪文を唱えるチャンスを学びながら難しい試練を乗り越え、ほかのプレイヤーたちと決闘で戦い、魔法を極めるための物語を歩んでいくことになる。

【ゲーム情報】

タイトル:『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』

ジャンル:魔法ワールドRPG

配信:NetEase Games/Warner Bros. Games

プラットフォーム:iOS/Android/PC

配信日:2023年6月27日

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

HARRY POTTER: MAGIC AWAKENED, WIZARDING WORLD characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Ent.

WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © JKR. ™ 2023 NetEase, Inc (s23)

©1997-2023︎NetEase,Inc.ALL Rights Reserved