Yostarは10月20日、アプリゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」の公式生放送にて、2025年2月4日に迎える4周年を記念したリアルイベント「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~」の開催決定を発表した。

開催日は2025年1月17日~19日で、「ブルアカ」初の3DAYS開催となる。会場は幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7~8&国際会議場1F・2F。現在、「入場券/ステージ着席観覧券付き入場券(先行抽選)」の抽選申込を受け付けている。抽選期間は2024年11月10日23時59分まで。

「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~」の会場では展示、アトラクション、ステージ、グッズ・フード販売などを実施予定とのこと。詳細は特設サイトをチェックしよう。

・「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~」特設サイト

https://4th-anniversary.bluearchive.jp

【ゲーム情報】

タイトル:ブルーアーカイブ -Blue Archive-

ジャンル:日常で奇跡を見つけるRPG

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2021年2月4日)

価格:基本無料(アイテム課金)

© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.