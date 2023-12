Yostarは12月18日、アプリゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』の公式生放送「ブルアカらいぶ!めりくり!」を配信すると発表。番組は、2023年12月24日19時より配信される。

■ブルアカらいぶ!めりくり!

本番組には、MCに坂巻学さん、ゲストに貝原怜奈さん、高川みなさん、白砂沙帆さん、愛原ありささんが出演予定。ゲーム内外の最新情報が発表されるという。

さらに生放送中に「#ブルアカらいぶめりくり」をつけてX(旧Twitter)でポストすると、番組内で視聴者のツイートが表示されるかもしれないとのこと。放送を見ながらハッシュタグをつけて、感想を投稿してみてはいかがだろうか。

▼出演者(順不同)

坂巻 学さん(MC)

貝原 怜奈さん(ハレ役)

高川 みなさん(コタマ役)

白砂 沙帆さん(ツバキ役)

愛原 ありささん(メグ役)

配信媒体

・YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=3mO65CkALMM

・Twitter:配信当日にブルーアーカイブ公式X(旧Twitter)アカウント(@Blue_ArchiveJP)にて投稿される番組開始ポストより視聴可能。

「番組オリジナルアイテム」が当たる!

公式X(旧Twitter)キャンペーンを実施

番組の配信と同時に、X(旧Twitter)キャンペーンを開催。ブルーアーカイブ公式Xアカウント(@Blue_ArchiveJP)をフォローして、応募した人の中から抽選で合計6名に、「番組オリジナルアイテム」がプレゼントされる。

応募方法

・チャンス① 抽選で3名

ブルーアーカイブ公式Xアカウント(@Blue_ArchiveJP)から投稿される番組開始ポストをリポスト

・チャンス② 抽選で3名

「#ブルアカらいぶめりくり」をつけてポストを投稿

応募期間

番組開始ポストの投稿~番組終了まで

※ブルーアーカイブ公式Xアカウントのフォローを外されていた場合、当選後にご連絡が取れない場合など、応募を無効とさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※チャンス①とチャンス②の両方での重複当選はございません。

【ゲーム情報】

タイトル:ブルーアーカイブ -Blue Archive-

ジャンル:日常で奇跡を見つけるRPG

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2021年2月4日)

価格:基本無料(アイテム課金)

© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.