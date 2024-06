Yostarは6月23日、アプリゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』がまもなく3.5周年を迎えることを記念して、特設サイトをオープン。

さらに、公開生放送「夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP」を、2024年7月21日に実施すると発表した。

今回はチケット制の公開生放送で、2024年6月23日22時30分より観覧チケットの先行抽選受付を開始している。抽選受付の詳細は、ブルーアーカイブ3.5周年記念特設サイトを確認してほしい。

※会場での物販・展示はございません。

※イベントの内容は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

・ブルーアーカイブ3.5周年記念特設サイト

https://3rd-half-anniversary.bluearchive.jp/

【イベント概要】

▼番組名

夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP

▼会場

ベルサール東京日本橋B2Fホール

▼開催日時

2024年7月21日19時~22時30分(予定)

▼観覧チケットの先行抽選申込期間

2024年6月23日22時30分~6月30日23時59分

▼チケット販売価格

2000円

▼ブルーアーカイブ3.5周年記念特設サイト

※抽選申込結果は、2024年7月3日12時より、ご応募いただいたメールに順次案内予定です。

※入場券の販売・お問い合せは、外部サイト e+(イープラス)で行っております。

※ステージの内容は配信も行う予定です。

【ゲーム情報】

タイトル:ブルーアーカイブ -Blue Archive-

ジャンル:日常で奇跡を見つけるRPG

配信:Yostar

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2021年2月4日)

価格:基本無料(アイテム課金)

© NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.