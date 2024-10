アクティビジョンは10月18日、「Call of Duty」シリーズの最新作『Call of Duty: Black Ops 6』[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Game Pass/PC(BATTLE.NET/Windows/Steam)]について、発売と同時にプレイ可能となるマルチプレイヤーマップやゲームモード、またゾンビマップなどについての情報を公開した。

本作の発売日は、一週間後の2024年10月25日。価格は、パッケージ版/ダウンロード版の通常版が9800円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

■マルチプレイヤー:ローンチ時のゲームモード

ロビー画面に入ると、「クイックプレイ」「モッシュピット」、そのほかのプレイリストで利用できるモードが豊富に用意されている。また、発売後もプレシーズン期間からシーズン01にわたり追加のモードが登場する予定だ。

―スタンダード・モード

発売時には下記10種類のゲームモードが用意されている。

●チームデスマッチ(6v6)

●ドミネーション(6v6)

●サーチ&デストロイ(6v6)

●キルコンファーム(6v6)

●フリー フォー オール(8プレイヤー)

●ハードポイント(6v6)

●ガンファイト(2v2)

●ヘッドクォーター(6v6)

●キルオーダー(6v6)

●コントロール(6v6)

―オルタネート・モード

スコアストリークが使えない「フェイスオフ」も、下記4種類のゲームモードが用意されている。

●フェイスオフ ドミネーション(6v6)

●フェイスオフ チームデスマッチ(6v6)

●フェイスオフ キルオーダー(6v6)

●フェイスオフ キルコンファーム(6v6)

―ハードコア・モード

マッチ時のHUD情報が制限され、フレンドリーファイアが有効化。さらに体力が大幅に低下するチャレンジングなゲームモードだ。ハードコア・クイックプレイでは、以下のモードをプレイできる。

●チームデスマッチ

●キルオーダー

●ドミネーション

●ハードポイント

●サーチ&デストロイ

●キルコンファーム

●フリー フォー オール

●フェイスオフ モッシュピット

■シアターモードが登場!

新しくなったCall of Dutyエンジンでは初となる「シアターモード」が、マルチプレイヤーにて利用可能に。

これにより、マッチ中の全プレイヤーの視点を、一人称、三人称、フライカメラに切り替えてリプレイ再生が可能になるほか、対象プレイヤーのキル獲得のタイミングに簡単にスキップができるようになったり、早送りや巻き戻しなど再生速度のコントロールが可能になったりする。

■16種類のマルチプレイヤーマップが登場

発売時には、小~中型の6v6コアマップ12種類に加えて、2v2やフェイスオフ 6v6がプレイできるストライクマップ4種類が登場する。マルチプレイヤーにおける各ゲームモードの詳細やマップ詳細については、公式ブログ(英語版、日本語版は順次公開予定)を確認してほしい。

■発売時にプレイ可能な2つのゾンビマップの詳細を公開

―ターミナス島

長い間使われていなかった採掘トンネルから第二次世界大戦の補給基地として使われていたものから、閉鎖されたCIAのブラックサイトの一部として建てられた建造物まで、ターミナス島には発見すべきものが山ほどある。

The Outer Islands

北西には奇妙な柱に似た彫刻が目立つTemple Islandがあり、真東にはCastle Rock Islandがある。3つの島の中で最大のものは、Crab Islandで、ヤヌス計画の廃棄作業員が、実験で発生した無惨な残骸を廃棄する場所だ。

ターミナス島の周囲の海には、さらに不気味なものが生息している。それは、放射能に汚染された雲から生じた、刑務所の外にいる人間を激しく攻撃する、水中に存在する恐怖だ。

―リバティーフォールズ

ターミナス島での次元の破綻の余波と同時期に起こるリバティーフォールズの雰囲気は、フィリピン海の暗く荒れ狂う海や、グリゴリー・ウィーバーとその仲間たちが脱出を試みている巨大なコンクリートの監獄とはまるで別世界のように感じられる。プレイヤーは、かつてはのどかだったが、今では恐ろしいウェストバージニア州の小さな町、リバティフォールズを探索しなければならない。

Pump & Pay

ガソリンスタンドの屋上から、腐敗した町民の群れとの戦いが始まる。素早い動きをするゾンビが近づいてくることに気づいたときには、すでに状況は不利になっている。より苦しい状況を求めるのであれば、ここでRampage Inducerを起動し、アクションをスピードアップしよう。

■生存率を高めるアイテム「PERKコーラ」の種類を公開

●Jugger-Nog:最大体力を100増加する。

●Quick Revive:体力回復の遅延時間を50%短縮。味方を復活させるのにかかる時間を50%短縮する。

●Speed Cola:リロードとアーマー再装填速度ボーナスが30%増加する。

●Stamin-Up:移動速度を上昇させる。

●PhD Flopper:自分自身が受けるダメージとステータス効果すべてに対する耐性。うつ伏せに飛び込むと爆発が発生し、落下高度が高くなるほど爆発の威力も増す。うつ伏せに飛び込んでいる間は落下ダメージを受けない。

●Deadshot Daiquiri:ダイキリ:ダウンサイトを狙うと敵のクリティカル位置に移動する。敵へのクリティカルダメージが増加。

●Elemental Pop:発射する弾丸ごとにランダムな弾薬変更効果を適用する可能性がわずかにある。

●Melee Macchiato:武器の銃床を、敵を吹き飛ばす致命的なパンチに置き換える。

■ラウンドベースゾンビ:ゲーム開始時ロードアウト

武器メニューから、ゾンビ用のロードアウトを準備できる。マルチプレイヤーと比較すると、ゾンビのロードアウトの設定は少し異なっており、次のものから構成される。

●武器(メイン)

●近接武器

●フィールドアップグレード

●Tactical

●Lethal

●ゴブルガムパック

ターミナス島とリバティーフォールズのマップ詳細や、ゴブルガムの情報などは、公式ブログ(英語版、日本語版も順次公開予定)を確認しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:『Call of Duty: Black Ops 6』

ジャンル:ファーストパーソン・シューティング

販売:アクティビジョン

開発:Treyarch/Raven Software

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Game Pass/PC(BATTLE.NET/Windows/Steam)

発売日:2024年10月25日

価格:

スタンダード/クロスジェンバンドル:9800円(パッケージ/ダウンロード)

秘蔵版:1万3400円(ダウンロード)

秘蔵版アップグレード:3600円(ダウンロード)

CERO:Z(18才以上対象)

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.