Activision Blizzardは10月25日、「Call of Duty」シリーズの最新作「Call of Duty: Black Ops 6」[PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Game Pass/PC(BATTLE.NET/Windows/Steam)]を発売した。

価格は通常版で9800円となる。Xbox Game Passの加入者は無料でプレイ可能。

本作は映画さながらのシングルプレイヤー用キャンペーンモード、革新的なアクションシステムで戦うマルチプレイヤーモード、待望の復活を果たすラウンドベースのゾンビモードなどが楽しめる、「Black Ops」シリーズの新章となるFPS作品だ。

なかでも、ダッシュやスライディング、ダイビングを、前進も後退もサイドステップもあらゆる方向に行なえる新システム「オムニムーブメント」が与える影響は大きい。敵の銃撃に対して横にダイブ回避しながら反撃するなど、今までにないような動きが可能になる。

また、最大3人の仲間とともにアンデッドのウェーブをしのぎ、マップからの脱出をはかるラウンドベースのゾンビモードが復活したことも本作の特徴だ。

ASCII GAMESでは本作のインタビュー記事も掲載中。合わせてチェックしてみては。

【ゲーム情報】

タイトル:『Call of Duty: Black Ops 6』

ジャンル:ファーストパーソン・シューティング

販売:アクティビジョン

開発:Treyarch/Raven Software

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Game Pass/PC(BATTLE.NET/Windows/Steam)

発売日:発売中(2024年10月25日)

価格:

スタンダード/クロスジェンバンドル:9800円(パッケージ/ダウンロード)

秘蔵版:1万3400円(ダウンロード)

秘蔵版アップグレード:3600円(ダウンロード)

CERO:Z(18才以上対象)

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.