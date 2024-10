ゲーム「Call of Duty」最新作、Xbox Game Passクラウドゲーミング初対応

マイクロソフトは10月15日に公式ブログ「Xbox Wire Japan」において、「Call of Duty: Black Ops 6」「Call of Duty: Modern Warfare III」「Call of Duty: Warzone」が、Xbox Game Pass Ultimateメンバーの利用できるXbox Cloud Gaming(Beta)を通してプレイできるようになると発表した。

今回のクラウドゲーミング対応は、2024年10月26日(日本時間)にActivision Blizzardより発売するシリーズ最新作「Call of Duty: Black Ops 6」と同時に実施される。

これにより、Game Pass Ultimateメンバーは「CoD」をコンソール、モバイル デバイス、Amazon Fire TV、そしてMeta Questデバイスで発売初日から楽しめるようになる。詳細は下記、公式ブログまで。

・Xbox Wire Japan

https://news.xbox.com/ja-jp/2024/10/15/call-of-duty-coming-to-cloud-october-25/

