マイクロソフトは10月15日に公式ブログ「Xbox Wire Japan」において、「Call of Duty: Black Ops 6」「Call of Duty: Modern Warfare III」「Call of Duty: Warzone」が、Xbox Game Pass Ultimateメンバーの利用できるXbox Cloud Gaming（Beta）を通してプレイできるようになると発表した。
今回のクラウドゲーミング対応は、2024年10月26日（日本時間）にActivision Blizzardより発売するシリーズ最新作「Call of Duty: Black Ops 6」と同時に実施される。
これにより、Game Pass Ultimateメンバーは「CoD」をコンソール、モバイル デバイス、Amazon Fire TV、そしてMeta Questデバイスで発売初日から楽しめるようになる。詳細は下記、公式ブログまで。
・Xbox Wire Japan
https://news.xbox.com/ja-jp/2024/10/15/call-of-duty-coming-to-cloud-october-25/
また、ASCII GAMESではシリーズ最新作のベータレビュー記事も掲載中。あわせてチェックしてほしい。
●『CoD: Black Ops 6』ベータレビュー、オムニムーブメントなど新要素で対戦がより刺激的に！
https://ascii.jp/elem/000/004/219/4219017/
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