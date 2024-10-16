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ゲーム  >  ニュース  >  ゲーム「Call of Duty」最新作、Xbox Game Passクラウドゲーミング初対応

場所を問わず「CoD」をプレイ可能に

ゲーム「Call of Duty」最新作、Xbox Game Passクラウドゲーミング初対応

2024年10月16日 15時15分更新

文● Zenon／ASCII

　マイクロソフトは10月15日に公式ブログ「Xbox Wire Japan」において、「Call of Duty: Black Ops 6」「Call of Duty: Modern Warfare III」「Call of Duty: Warzone」が、Xbox Game Pass Ultimateメンバーの利用できるXbox Cloud Gaming（Beta）を通してプレイできるようになると発表した。

　今回のクラウドゲーミング対応は、2024年10月26日（日本時間）にActivision Blizzardより発売するシリーズ最新作「Call of Duty: Black Ops 6」と同時に実施される。

　これにより、Game Pass Ultimateメンバーは「CoD」をコンソール、モバイル デバイス、Amazon Fire TV、そしてMeta Questデバイスで発売初日から楽しめるようになる。詳細は下記、公式ブログまで。

・Xbox Wire Japan
https://news.xbox.com/ja-jp/2024/10/15/call-of-duty-coming-to-cloud-october-25/

　また、ASCII GAMESではシリーズ最新作のベータレビュー記事も掲載中。あわせてチェックしてほしい。

●『CoD: Black Ops 6』ベータレビュー、オムニムーブメントなど新要素で対戦がより刺激的に！
https://ascii.jp/elem/000/004/219/4219017/

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