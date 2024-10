H2 INTERACTIVEは10月8日、Steamなどで高い評価を得る『Medieval Dynasty』のToplitz Productionsが開発する『Sengoku Dynasty(戦国ダイナスティ)』の日本語版を、PlayStation 5で発売すると発表。発売時期は2025年予定、価格などは未定だ。

「Sengoku Dynasty」ティザートレーラー

https://youtu.be/F1u79yqC9Q0

本作は、激動の戦国時代でオープンワールドRPGと都市建設&生活シミュレーション、そしてサバイバル要素を混ぜあわせたマルチジャンルな体験が楽しめるタイトル。また、ソロプレイはもちろん最大4人での協力プレイも可能だ。戦国の世で、己が道を究めて国を豊かにしていこう!

【ゲーム情報】

タイトル:Sengoku Dynasty(戦国ダイナスティ)

ジャンル:オープンワールド戦国サバイバルシミュレーション

販売:H2 INTERACTIVE

開発:Toplitz Productions

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年予定

価格:価格未定

CERO:審査予定

Sengoku Dynasty ©2024 Toplitz Productions GmbH. Published globally by Toplitz Productions. Published in Asia by H2 Interactive Co., Ltd. Developed by Superkami S.A. All rights reserved.

※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。