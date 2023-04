H2 INTERACTIVEは4月4日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch向け探索アクションアドベンチャー『アフターイメージ』について、新たにキャラクター紹介トレーラーを公開したと発表。

本作は2023年4月27日発売予定で、価格はパッケージ版が4620円、ダウンロード版が3850円となる。

旅の道中出会う庭園(エンガルディン)の人々を紹介したキャラクター紹介トレーラー公開!

本日公開された映像では、記憶喪失の主人公“ライネ”(CV:石川由依さん)が出会うさまざまなキャラクターたちを紹介。人々との交流を通じ、彼らの背景に隠された願いや抱える想いを知ることができる。

儚くも美しい世界を進む壮大な本作の発売を楽しみに待とう。

・キャラクター紹介トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=4PC69bjizqk

【ゲーム情報】

タイトル:アフターイメージ

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:H2 INTERACTIVE

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2023年4月27日予定

価格:4620円(パッケージ版)/3850円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:B(12歳以上対象)

© Netera Co., Ltd. Published by Modus Games™. Modus Games™ and the Modus™ logo are trademarks of Modus Games, LLC. All rights reserved. All other trademarks or registered trademarks belong to their respective owners. Published in Korea and Japan by H2 Interactive Co., Ltd.