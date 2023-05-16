恐怖を力に襲い掛かる死霊たちのプレイスタイルを紹介！
PS5／PS4『Evil Dead: The Game』のカンダリアン・デーモン ゲームプレイトレーラーが公開！
H2 INTERACTIVEは、映画「死霊のはらわた」を原作とするホラーアクション『Evil Dead: The Game（死霊のはらわた: ザ・ゲーム）』（PlayStation 5／PlayStation 4）について、カンダリアン・デーモン ゲームプレイトレーラーを公開した。本作の発売日は2023年6月29日予定、価格はパッケージ版が6050円（ダウンロード版は未定）だ。
映像では、原作映画で主人公のアッシュ・ウィリアムズ役を演じた声優の大塚芳忠さんのナレーションのもと、カンダリアン・デーモンでのゲームスタイルを紹介している。
生存者や周囲のオブジェクトに憑依して襲撃したり、召喚した死霊たちで攻撃を仕掛けたりと広大な世界を自由に支配できる死霊側にフォーカスした本映像をチェックしてみてはいかがだろうか。
カンダリアン・デーモン ゲームプレイトレーラー
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：Evil Dead: The Game（死霊のはらわた：ザ・ゲーム）
ジャンル：ホラーアクション
販売：H2 INTERACTIVE
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4
発売日：2023年6月29日予定
価格：
パッケージ版：6050円
ダウンロード版：未定
プレイ人数：1～5人（オンライン）
CERO：Z（18才以上対象）
★パッケージ版には、Evil Dead: The Game - GOTY Edition Upgrade（DLCコンテンツ）を付属。本DLCには、初回特典だったDLCコスチュームも含まれる。
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