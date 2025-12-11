あのドキドキをスマホでもう一度。

Team SalvatoとSerenity Forgeは12月11日、スマートフォン版「Doki Doki Literature Club!」（ドキドキ文芸部！）を配信開始したと発表。前触れもない、突然のサプライズ発表となる。

Surprise announcement: Doki Doki Literature Club is available NOW on Android and iOS devices as a free download! 💚



The entire #DDLC story can now be enjoyed on mobile phones and tablets for free. All of the additional content from DDLC Plus is available as a paid add-on.… pic.twitter.com/lljeV9ohfX — Serenity Forge (@SerenityForge) December 10, 2025

本作は、2017年にTeam SalvatoがPC（Steam）にてフリーゲームとしてリリースし、世界で1000万ダウンロードを記録したゲーム。その衝撃的な内容で瞬く間に世界中で話題になり、「伝説のビジュアルノベル」の一つとなった作品だ。2021年にはNintendo Switch／PlayStation 4／PlayStation 5向けにも配信されている。

高校の文芸部に入部した男子高校生として、文芸部の4人の美少女との交流を通じ、「詩」を作成しながらキャラクターごとの隠されたストーリーを見つけていく。

「話には聞いたことあったけどやったことない」という人は、ぜひこの機会に遊んでみてはいかがだろうか。スマホ版は基本プレイ無料で遊べるほか、既存のプラットフォームで配信された追加コンテンツを有料アドオンとして利用できる（1500円）。

なお、初期言語は英語となっているが、ゲーム内の設定から日本語に変更可能だ。

© 2025 Team Salvato & Serenity Forge. All Rights Reserved.