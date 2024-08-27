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『ブレイドアンドソウル』の世界観を活かした新規IP

新作RPG『護縁（ごえん）』事前ダウンロード開始！8月28日10時より正式サービススタート

2024年08月27日 16時00分更新

文● Zenon／ASCII

　NCSOFTは8月27日、iOS／Android／PC（PURPLE）向け新作タイトル『護縁』（ごえん）について、2024年8月28日午前10時の正式サービス開始に先駆けて、本日より事前ダウンロードを開始したと発表。

　App Store／Google Play／NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」3つのプラットフォームで、事前ダウンロードを行える。

・App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6479345554
・Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.hoyeon&gl=jp
・PURPLE
https://purple.plaync.com/?installerCode=hoyeon&country=jp

　また、公式サイトでは事前登録イベントも実施中。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

・公式サイト
https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/conts/2024/240711_preregister#hoyeon-preorder

【護縁】TVCM バトル紹介「すべてのバトル熱に捧ぐ」篇

【ゲーム情報】

タイトル：護縁（ごえん）
ジャンル：ドラマティック縁バトルRPG
配信：NCSOFT
プラットフォーム：iOS／Android／PC（PURPLE）
※PURPLEは、NC独自のPC向けクロスプレイサービス。
配信日：2024年8月28日
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

HOYEON™ or 護縁™ is a trademark of NCSOFT Corporation. © 2024 NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

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