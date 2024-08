NCSOFTは8月27日、iOS/Android/PC(PURPLE)向け新作タイトル『護縁』(ごえん)について、2024年8月28日午前10時の正式サービス開始に先駆けて、本日より事前ダウンロードを開始したと発表。

App Store/Google Play/NCSOFT独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」3つのプラットフォームで、事前ダウンロードを行える。

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6479345554

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.hoyeon&gl=jp

・PURPLE

https://purple.plaync.com/?installerCode=hoyeon&country=jp

また、公式サイトでは事前登録イベントも実施中。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

・公式サイト

https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/conts/2024/240711_preregister#hoyeon-preorder

【護縁】TVCM バトル紹介「すべてのバトル熱に捧ぐ」篇

【ゲーム情報】

タイトル:護縁(ごえん)

ジャンル:ドラマティック縁バトルRPG

配信:NCSOFT

プラットフォーム:iOS/Android/PC(PURPLE)

※PURPLEは、NC独自のPC向けクロスプレイサービス。

配信日:2024年8月28日

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

HOYEON™ or 護縁™ is a trademark of NCSOFT Corporation. © 2024 NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.