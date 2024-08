NCSOFTは8月29日、2024年8月28日10時に正式サービスを開始したドラマティック縁バトルRPG『護縁(ごえん)』[iOS/Android/PC(PURPLE)]について、日本/韓国/台湾でストアランキング1位を獲得したと発表。

これを記念して、ゲーム内の郵便で「特殊英雄確定募集券」1個、「英雄募集牌」10個、「豊富な金貨袋」2個を全ユーザーにプレゼントしている。受け取り期間は、2024年10月27日23時59分まで。

本作は、60人を超える個性豊かな英雄の中から、5人を選択して構成する自分だけの「デッキビルディング」を軸に、スリリングなアクションを楽しめるスイッチングRPG。

リアルタイムの「フィールド戦闘」と、より戦術的なデッキビルディングと判断が必要となるターン制の「戦術戦闘」、仲間と協力して強力な敵に挑む共闘バトルなど多様なコンテンツを楽しめる。

まだサービス開始したばかりなので、手探りの状態から本作をプレイしてみてはいかがだろうか。

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6479345554

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.hoyeon&gl=jp

・PURPLE

https://purple.plaync.com/?installerCode=hoyeon&country=jp

・公式サイト

https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/conts/2024/240828_launch

【キャラクター育成ガイド】第1編:英雄成長編|護縁

【ゲーム情報】

タイトル:護縁(ごえん)

ジャンル:ドラマティック縁バトルRPG

配信:NCSOFT

プラットフォーム:iOS/Android/PC(PURPLE)

※PURPLEは、NC独自のPC向けクロスプレイサービス。

配信日:配信中(2024年8月28日)

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

HOYEON™ or 護縁™ is a trademark of NCSOFT Corporation. © 2024 NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.