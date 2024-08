ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月23日、2024年9月26日~9月29日に幕張メッセにて開催するイベント「東京ゲームショウ2024」にプレイステーションブースを出展すると発表。

2024年9月6日に発売予定のPlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『アストロボット』およびPS5用ソフトウェア『モンスターハンターワイルズ』(カプコン)の2タイトルを中心に、PS5で発売予定の最新作の試遊、ステージイベント、映像視聴などプレイステーションの多彩なコンテンツが体験可能なブースを展開するという。

『アストロボット』では、一般公開日にプレイステーションブースにて試遊した人を対象に、ゲーム内コンテンツをモチーフとした巨大ガチャに挑戦でき、アストロボットオリジナルTシャツをプレゼントする(数量限定、全4種類。種類やサイズは選べない)。

また『モンスターハンターワイルズ』は、プレイステーションブースにて40台を試遊展示。本年のTGSではカプコンのブースでの試遊展示とあわせ、シリーズ史上最大規模となる計150台以上の出展を予定している。

なお、TGS期間中にプレイステーションブースにて試遊した人には、PS5『モンスターハンターワイルズ』オリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント(数量限定)。

プレイステーションブースに併設するステージでは「PLAY! PLAY! PLAY! 一遊入魂」をテーマに、ゲームクリエイターなどさまざまなゲストを招き、タイトルの魅力を発信していく予定。また、ステージイベントの模様は公式チャンネルよりライブ配信予定だ。

さらに、 TGS2024イベントステージでは2024年9月29日10時30分より、PS5用ソフトウェア『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』(開発元:コジマプロダクション)のトークショーを開催。

小島秀夫監督と三浦大知さんが、津田健次郎さん、水樹奈々さん、杉田智和さん、若山詩音さん、ニコラス・ウィンディング・レフン監督らをゲストに迎えてお届けするPlayStation Presents『DEATH STRANDING 2』Special Stage!!」に期待しよう。

そのほかの試遊タイトルやステージイベントなどの詳細については、後日公開される続報を待とう。

