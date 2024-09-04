ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月4日、PlayStation 5（PS5）用ソフト『アストロボット』の店頭体験会を開催すると発表。2024年9月7日より順次行われるという。各店舗にて本タイトルを体験した人には「アストロボット特製ステッカー」をプレゼント。

※「アストロボット特製ステッカー」は数に限りがあり、無くなり次第配布終了となります。

※店頭イベントの内容や日程 開催時間は予告なく変更される場合がございます。また、店頭イベント開催時間内であっても、説明スタッフが諸事情により不在となる場合がございます。

※混雑状況によっては整理券対応となります。

本作は、PS5の大きな特徴のひとつである、コントローラーの触覚フィードバックやアダプティブトリガーを最大限に活用している。地面や植物の手触り、アストロのパンチなどのアクション、ボスの激しい攻撃など、手のひらに伝わる多様な感触をぜひ実際に店頭で体験しよう。

『アストロボット』店頭体験会 開催スケジュール 法人名順

エディオン

https://www.edion.com/

店舗（住所）：広島本店（広島県広島市中区紙屋町2-1-18 東館7F）

日程：2024年9月21日／9月22日／9月28日／9月29日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：横浜西口本店（神奈川県横浜市西区南幸2-16-1)

日程：2024年9月14日／9月15日／9月21日／9月22日／9月28日／9月29日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：豊橋店（愛知県豊橋市前田南町 1-16-1）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月14日／9月15日／9月16日／9月21日／9月22日／9月23日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：豊田本店（愛知県豊田市三軒町 8-55）

日程：2024年9月21日／9月22日／9月28日／9月29日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：イオンモール東浦店（愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭 13-2 イオンモール東浦2F）

日程：2024年9月14日／9月16日／9月23日／10月5日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：大垣ベルプラザ店（岐阜県大垣市室村町 3-74-5 ベルプラザ大垣内）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月21日／9月22日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：なんば本店（大阪府大阪市中央区難波 3-2-18）

日程：2024年9月14日／9月15日／9月16日／9月28日／9月29日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：泉北店（大阪府堺市南区三原台 4-40-1

日程：2024年9月14日／9月15日／9月16日／9月22日／9月23日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：京都四条河原町店（京都府京都市下京区四条通河原町東入真町 68 B1F）

日程：2024年9月8日／9月15日／9月22日／9月29日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：アルパーク南店（広島県広島市西区商工センター2-5-1）

日程：2024年9月14日／9月15日／9月16日／9月28日／9月29日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：シーモール下関店（山口県下関市竹崎町 4-4-8 シーモール下関4F）

日程：2024年9月14日／9月15日／9月16日／10月5日／10月6日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：100満ボルト 富山布瀬店（富山県富山市布瀬町南 3-6-1 パソコン＆おもちゃ館2F）

日程：2024年9月15日／9月16日／9月22日／9月23日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：100満ボルト 富山中川原店（富山県富山市中川原 402-1）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月21日／9月22日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：100満ボルト 福井南本店（福井県福井市江守中町 7-35-1）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月21日／9月22日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：100満ボルト 小浜本店（福井県小浜市府中 15-20）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月15日／9月16日

開始／終了時間：店舗へ確認

ジョーシン

https://joshinweb.jp/top.html

店舗（住所）：日本橋店（大阪府大阪市浪速区日本橋 5-9-5）

日程：2024年9月8日／9月16日／9月21日／9月28日

開始／終了時間：店舗へ確認

店舗（住所）：新津店（新潟県新潟市秋葉区さつき野 4-20-22）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月14日／9月15日

開始／終了時間：土曜13時～17時／日曜11時～17時

ビックカメラ

https://www.biccamera.com/bc/main/

店舗（住所）：千葉駅前店（千葉県千葉市中央区富士見見 2丁目1番1号）

日程：2024年9月7日／9月8日／10月5日／10月6日

開始／終了時間：12時～17時

店舗（住所）：柏店（千葉県柏市柏 1-1-20 スカイプラザ柏）

日程：2024年9月7日／9月14日／9月21日／9月28日

開始／終了時間：12時～17時

店舗（住所）：大宮西口そごう店（埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-8-4 そごう大宮店 パーキング館 2F）

日程：2024年9月7日／9月15日／9月16日／9月22日

開始／終了時間：13時～17時

店舗（住所）：浜松店（静岡県浜松市中区砂山町 322-1）

日程：2024年9月14日／9月15日／9月28日／9月29日

開始／終了時間：11時30分～17時

店舗（住所）：名古屋駅西店（愛知県名古屋市中村区椿町 6-9）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月14日／9月15日／9月16日

開始／終了時間：12時～16時

店舗（住所）：あべのキューズモール店（大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-6-1）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月22日／9月23日

開始／終了時間：11時～18時

店舗（住所）：なんば店（大阪府大阪市中央区千日前 2-10-1）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月14日／9月15日

開始／終了時間：12時～19時

ヨドバシカメラ

https://www.yodobashi.com/

店舗（住所）：新宿西口本店（東京都新宿区西新宿 1-11-1）

日程：2024年9月7日／9月14日／9月15日／9月21日

開始／終了時間：13時～17時

店舗（住所）：千葉店（千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月14日／9月15日

開始／終了時間：11時～18時

店舗（住所）：マルチメディア町田（東京都町田市原町田 1-1-11）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月14日／9月15日

開始／終了時間：14時～18時

店舗（住所）：マルチメディア甲府（山梨県甲府市丸の内 1丁目 3-3）

日程：2024年9月7日／9月8日／9月28日／9月29日

開始／終了時間：13時～18時

【ゲーム情報】

タイトル：アストロボット

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Team ASOBI

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2024年9月6日

価格：

通常版：7980円（パッケージ／ダウンロード）

デジタルデラックス版：8980円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

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