コジマプロダクションは6月13日、2022年12月より本格稼働をしている同社のサウンドスタジオにおいて「THX pm3 Studio Certification」(以下 THX pm3)認証を取得したと発表。

この認証は、世界的なHiFi認証・技術会社であるTHX社によるオーディオ性能の認可プログラムであり、今後同スタジオで制作される作品のサウンドが安定した水準で提供されることを証明するものとなる。

■THX副社長 スティーブン・P・マーツ氏の

インタビュー記事を公開中

コジマプロダクション公式サイトでは、THX社のグローバル・テクノロジー・パートナーシップ担当である副社長スティーブン・P・マーツ氏(以下スティーブ氏)へのインタビュー記事を公開している。

そこでは、THX/認証プログラムの仕組み/ゲーム制作現場における効果などが語られている。インタビュー記事は下記のリンクから確認してほしい。

▼インタビュー記事

https://www.kojimaproductions.jp/ja/thx-certification_interview

■コメント

⚫THX社 スティーブ氏コメント

「THXは、オーディオ制作の基準を高く設定しており、現場での徹底的なテストとキャリブレーションを経て、コジマプロダクションのスタジオがTHX認証を取得したことを嬉しく思います。

コジマプロダクションは、世界クラスのサウンドスタジオを設計し、そこで作業することで、ゲームにおける優れた音質の開発に取り組んでいます。

スタジオはゲームに命を吹き込む場所です。THXは、コジマプロダクションが最高の音響パフォーマンスを実現するために、繊細なオーディオのディテールまで制作ができ、それらすべてに高い忠実性があることを保証します。」

▼THX認証の詳細について

https://www.thx.com/certification/

⚫コジマプロダクション テクニカル・サウンド・デザイナー 中山啓之氏コメント

「THX社の認定基準に沿った綿密な音響技術テストを経て、THX pm3認証プログラムの取得ができたことを大変光栄に思います。

認証取得にご尽力いただいたTHX社のスティーブ様を始め、多くの方々の支援に感謝致します。

THX pm3認証を得たスタジオでのミキシング、およびモニタリングを行うことは、新たな音響アイデアを生み出す大きな活力となります。

コジマプロダクションのTHX pm3認証スタジオから送り出される音響に、皆様ご期待ください。」