D4エンタープライズは8月20日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」にて、コンパイルが1991年にリリースした『ぷよぷよ恋物語(MSX2版)』を配信開始した。価格は880円。

紹介動画

西部の酒場(?)を舞台に、ピンチを迎えた可愛いぷよの命運は?

誰か助けて~!

本作は1991年にリリースされたディスクステーション29号に収録されていた観賞用ソフト。起動すると軽快な音楽とともに画面には西部時代のような世界が映し出され、ぷよをテーマにした寸劇が展開する。ピンチを迎えた可愛いぷよの命運やいかに? また時々現れるカーくんにも注目だ。

「魔導物語」や「ぷよぷよ」では見られなかった、ぷよたちの個性がしっかりと感じられるユニークなタイトルとなっている。

なお、本作のジャンルはBGVと書かれているが、これはBack Ground Videoの略とのこと。当時のコンパイルでは観賞用のソフトのことをBGVと呼んでおり、ユニークなBGVを多数リリースしていたことでも知られている。

本作でBGVの面白さに気がついたなら、ぜひほかのBGVもチェックしてみよう。

【ゲーム情報】

タイトル:ぷよぷよ恋物語(MSX2版)

ジャンル:その他

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年8月20日)

価格:880円

©SEGA

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

※本作では、旧作のゲームを忠実に再現するため、一部に不適切な表現があります。あらかじめご了承ください。