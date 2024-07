D4エンタープライズは7月30日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、1985年にリリースされた『ぺんぎんくんWARS(MSX版)』を配信。価格は770円となる。

動物界に、ドッジボールのような、テニスのような不思議なスポーツが大流行! ぺんぎんくんとなって優勝を目指せ! かわいい人気者のぺんぎんくんと、ネコやコアラなど動物たちの痛快ボールゲームだ。君は期待の星のぺんぎんくんになり、見事トーナメント試合を勝ち抜こう。

本作は1985年にリリースされたアクションゲーム。プレイヤーはぺんぎんくんを操作して、テーブルの向こうにいる相手とボールを投げあう。

1試合は3セットマッチで、2セット先取すると勝利となり、10個のボールをすべて投げ込むか、制限時間内に勝負がつかない場合はボールの数で勝敗が決する。

それでも決着がつかない場合は爆弾が登場。爆弾は一定時間で爆発するので注意が必要だ。

ひたすらボールを投げあうイメージから、単純なゲームだと思われがちな本作だが、さまざまなテクニックを駆使したプレイが楽しめる。

ボールを相手に命中させて気絶させたり、さらに連続してボールを命中させることで気絶時間を延長できたりも。

逆に気絶させられたときはボタンを連打で早く復帰したり、左右のキーを連打することで気絶しながら左右に少しだけ移動したりして、連続した気絶を回避しよう。

なお、試合開始から一定時間が過ぎると、左右にキーを入れた投球で斜めにボールが投げられるようになるので、これらも駆使して戦っていこう。

パッと見はカジュアルゲームに見えるが、やり込めばやり込むほどその奥深さを味わえる本作。手強い動物たちを相手に、ぺんぎんくんは優勝できるだろうか!?

※ご注意

仕様によりBGMは未収録となりますことご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル:ぺんぎんくんWARS(MSX版)

ジャンル:アクション

メーカー:MSX Licensing Corporation

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年7月30日)

価格:770円

