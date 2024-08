Beep JapanとMaximum Entertainmentは8月6日、開発会社STEEL WOOL GAMESのホラーゲーム『Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2』のPlayStation 5/PlayStation VR2のパッケージ版を発売すると発表。発売日は2024年10月24日、価格は5940円だ。

発売日公開にともない、本日より事前予約を開始している。同作のダウンロード版は発売中だ。

●『Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2』Amazonページはこちら

『Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2』について

『Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2』は、大人気なホラーフランチャイズに新たな命を吹き込んだ恐怖のVR体験の続編。プレイヤーは、Freddy Fazbear's Pizzaの新米従業員として、ピザ屋経営とメンテナンスのあらゆる面で活躍するために必要なものがあることを証明しなければならない。

あなたの仕事は小さな事務所で防犯カメラに目を見張ること。予算の関係で、一晩で使える電力は非常に限られている。一晩分の電力を使い果たしてしまうと、セキュリティドアや照明は使えなくなる。Freddy Fazbearや仲間たちが適切な場所にいないとか、何か異常を発見したらモニターで探して、必要に応じて自分の身を守らなければならない。

あなたはFreddy'sでの5日間の仕事を無事に終えることができるだろうか?

■VIPとしてバックステージに行こう

ロクサーヌ・ウルフとS.T.A.F.F.ボットのピザプレックスサロンでのパフォーマンスの準備を手伝おう。

■クラシックゲームを楽しもう

ゲーム内では、FazcadeでBonk-a-BonやFazerblastなどのクラシックゲームをプレイすることができる。ハイスコアの頂点を目指してみよう。

■ピッツェリアの従業員専用セクションで、裏方のお世話をしよう

気分がすぐれない患者さんに応急処置を施したり、アニマトロニクスの定期診断やメンテナンスを手伝ったりしよう。

■高速フードサービスを体験しよう

「フードプレパレーションコース」では、Freddy Fazbear's Pizzaでのフードプレパレーションに必要な知識を身につけられる。高速フードサービスの楽しさを体験し、お腹を空かせたロボットに食べ物を与える準備をしよう。

■Eチケットアトラクションを体験しよう

チケットブースで、西部劇の舞台でガンマンになれる「キャプテン・フォクシーのカウボーイ・アドベンチャー」などのアトラクションを試してみよう。

■恐怖が足りない?特別なミニゲームをプレイしよう

もっと怖い体験をしたい人は、シスター・ロケーションの世界に飛び込んでみよう。これらの特別なミニゲームは、クラシックな『Five Nights at Freddy's』のVRバージョンだ。これらのファン垂涎の体験は、恐怖と同じくらい楽しいものだという。

予約情報

通常版

・『Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2』ゲーム本体

・ホログラムステッカーシート

事前予約特典

・A3ポスター

【ゲーム情報】

タイトル:『Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2』

ジャンル:ホラーゲーム

販売:Beep Japan/Maximum Entertainment

開発:STEEL WOOL GAMES

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation VR2

発売日:2024年10月24日

価格:5940円

CERO:B(12才以上対象)

© 2023 Scott Cawthon. Five Nights at Freddy's; and Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 and related logos are registered trademarks or trademarks of Scott Cawthon in the United States and/or other countries. All Rights Reserved.



Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 uses the Unreal® Engine. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998-2023, Epic Games, Inc. All rights reserved.